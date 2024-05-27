МИД Литвы: ЕС не примет Грузию в случае принятия закона об иноагентах

27 мая комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. До этого парламент Грузии утвердил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном чтении, несмотря на протесты в стране, неодобрение США и Евросоюза. В Белом доме заявили, что пересмотрят отношения с Грузией в случае принятия закона, а в ЕС предупредили, что это негативно скажется на пути страны в объединение.