МИД Литвы: ЕС не примет Грузию в случае принятия закона об иноагентах
Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией, если там примут закон об иноагентах. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.
«Я надеюсь, что со стороны ЕС будет дан четкий сигнал, что если закон будет принят в его окончательной версии, то Грузия не сможет продолжать свой путь по присоединению к Евросоюзу», – сказал он (цитата по ТАСС).
Глава ведомства пояснил, что принятие закона об иноагентах будет означать отзыв у Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
27 мая комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. До этого парламент Грузии утвердил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном чтении, несмотря на протесты в стране, неодобрение США и Евросоюза. В Белом доме заявили, что пересмотрят отношения с Грузией в случае принятия закона, а в ЕС предупредили, что это негативно скажется на пути страны в объединение.
18 мая Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.