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МИД Литвы: ЕС не примет Грузию в случае принятия закона об иноагентах

Ведомости

Евросоюз в течение дня может пересмотреть отношения с Грузией, если там примут закон об иноагентах. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Я надеюсь, что со стороны ЕС будет дан четкий сигнал, что если закон будет принят в его окончательной версии, то Грузия не сможет продолжать свой путь по присоединению к Евросоюзу», – сказал он (цитата по ТАСС).

Глава ведомства пояснил, что принятие закона об иноагентах будет означать отзыв у Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

27 мая комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. До этого парламент Грузии утвердил законопроект «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном чтении, несмотря на протесты в стране, неодобрение США и Евросоюза. В Белом доме заявили, что пересмотрят отношения с Грузией в случае принятия закона, а в ЕС предупредили, что это негативно скажется на пути страны в объединение.

18 мая Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах. По ее словам, инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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