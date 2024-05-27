Комитет грузинского парламента одобрил преодоление вето на закон об иногантах
Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»). Заседание транслировали на сайте грузинского парламента.
14 мая парламент Грузии на фоне протестов в стране и несмотря на неодобрение США и стран Евросоюза утвердил законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с республикой в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.
Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах 18 мая. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето президента.
24 мая госдеп США объявил об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах. Мера касается и членов их семей. Уточняется, что речь также идет об ответственных за подавление протестов в Грузии.