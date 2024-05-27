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Комитет грузинского парламента одобрил преодоление вето на закон об иногантах

Ведомости

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление вето президента Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах («О прозрачности иностранного влияния»). Заседание транслировали на сайте грузинского парламента.

14 мая парламент Грузии на фоне протестов в стране и несмотря на неодобрение США и стран Евросоюза утвердил законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении. В Белом доме пообещали пересмотреть отношения с республикой в случае вступления закона в силу, а в ЕС предупредили, что это негативно отразится на пути страны в объединение.

Зурабишвили наложила вето на принятый закон об иноагентах 18 мая. Она заявила, что инициатива противоречит конституции страны и всем европейским стандартам. 20 мая председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили подчеркнул, что правительство сможет преодолеть вето президента.

24 мая госдеп США объявил об ограничении выдачи виз для граждан Грузии, ответственных за принятие закона об иноагентах. Мера касается и членов их семей. Уточняется, что речь также идет об ответственных за подавление протестов в Грузии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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