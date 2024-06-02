Зеленский обвинил Китай в попытках сорвать саммит в Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китай в сотрудничестве с Москвой с целью срыва конференции в Швейцарии, которая должна состояться в середине июня. Об этом глава государства заявил в кулуарах саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, передает Bloomberg.
Россия, по его словам, «делает все» в попытках сорвать саммит, используя влияние Китая и его дипломатов. Во время своего выступления Зеленский также призвал азиатских лидеров присоединиться к саммиту по Украине, чтобы помочь найти путь к прекращению боевых действий. Он также призвал «подвергнуть сомнению» связи Китая с Россией.
Украина без позитива воспринимает сигнал из КНР по поводу того, что она не будет поддерживать саммит и участвовать в нем, пишет также «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Зеленского. Пекин может быть заинтересован в обсуждении на конференции тем продовольственной и ядерной безопасности, считает украинский президент.
31 мая официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что условия саммита в Швейцарии отличаются от трех главный требований Китая: присутствие как России, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Она отметила, что из-за этого Китаю трудно принять участие в саммите, но тем не менее КНР поддерживает тесные контакты со Швейцарией и другими сторонами с начала этого года.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, среди них – страны G7, G20, БРИКС, государства – члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию на конференцию не позвали.