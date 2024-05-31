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Зеленский анонсировал подписание трех договоров со странами Северной Европы

Ведомости

Украина подпишет три соглашения по безопасности на саммите в Стокгольме, заявил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Наши ключевые приоритеты: ПВО для Украины – обеспечить больше систем, совместные оборонные производства и обеспечение наших военных оружием, а также наша глобальная работа для принуждения России к миру», – утверждает он.

Зеленский встретится с лидерами Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии, а также с представителями оборонных компаний. Отмечается, что стороны проведут переговоры и на саммите, и в рамках двустороннего формата. По словам президента Украины, соглашения зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период.

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставки Украине дальнобойного оружия не являются эскалацией конфликта с РФ. В тот же день глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что удары по военным объектам на территории России являются законными действиями, которые отвечают нормам международного права.

31 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ряд стран НАТО не ограничивали применение своего оружия для ударов по территории России. При этом Великобритания предоставляла Украине ракеты Storm Shadow без ограничений по их использованию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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