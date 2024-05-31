Зеленский анонсировал подписание трех договоров со странами Северной Европы

Зеленский встретится с лидерами Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии, а также с представителями оборонных компаний. Отмечается, что стороны проведут переговоры и на саммите, и в рамках двустороннего формата. По словам президента Украины, соглашения зафиксируют прогнозируемую оборонную и другую разностороннюю поддержку на длительный период.