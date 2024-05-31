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Столтенберг: ряд стран НАТО не ограничивали применение оружия против России

Ведомости

Ряд стран НАТО никогда не ограничивали применение своего оружия по территории России, а Лондон не ограничивал возможности ударов по целям в РФ ракетами Storm Shadow, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений. Ряд стран НАТО никогда не ограничивали применение [своего оружия] против законных военных целей на территории России при условии, что это делается ответственно и с соблюдением международных норм», – сказал генсек альянса по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО (цитата по ТАСС).

Некоторые союзники Украины при поставках военной помощи республике ввели ограничения на использование оружия, но для членов альянса настал момент для пересмотра этих правил, отметил Столтенберг. Сделать это нужно, по его мнению, чтобы дать возможность украинцам защитить себя, приводит его слова Reuters.

25 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. Он подчеркнул, что страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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