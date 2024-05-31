Столтенберг: ряд стран НАТО не ограничивали применение оружия против России
Ряд стран НАТО никогда не ограничивали применение своего оружия по территории России, а Лондон не ограничивал возможности ударов по целям в РФ ракетами Storm Shadow, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени безо всяких ограничений. Ряд стран НАТО никогда не ограничивали применение [своего оружия] против законных военных целей на территории России при условии, что это делается ответственно и с соблюдением международных норм», – сказал генсек альянса по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО (цитата по ТАСС).
Некоторые союзники Украины при поставках военной помощи республике ввели ограничения на использование оружия, но для членов альянса настал момент для пересмотра этих правил, отметил Столтенберг. Сделать это нужно, по его мнению, чтобы дать возможность украинцам защитить себя, приводит его слова Reuters.
25 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал призывы разрешить удары ВСУ по военным объектам в России. Он подчеркнул, что страны Запада должны прекратить постоянно ограничивать себя в том, что они делают для поддержки Украины. Президент России Владимир Путин говорил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют, призывая наносить удары по территории РФ.