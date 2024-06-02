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Глава миссии ООН в Колумбии поблагодарил РФ за вклад в мирный процесс в стране

Ведомости

Организация Объединенных Наций (ООН) благодарна правительство России за вклад в мирный процесс в Колумбии, заявил спецпредставитель генерального секретаря ООН и глава контрольной миссии ООН в Колумбии Карлос Руис Масье.

 »Я хотел бы вновь подчеркнуть, что Москва всегда была важным участником в поддержке нашей миссии», – подчеркнул спецпредставитель генсека ООН (цитата по ТАСС).

По его словам, Россия как член Совета Безопасности сыграла важную роль в поддержке мирного процесса и работы, которую проводит всемирная организация в Колумбии. ООН провела консультации с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым и директором латиноамериканского департамента МИД РФ Александром Щетининым.

18 апреля из совместного заявления президентов Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро стало известно, что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена.

На данный момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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