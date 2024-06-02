Глава миссии ООН в Колумбии поблагодарил РФ за вклад в мирный процесс в стране
Организация Объединенных Наций (ООН) благодарна правительство России за вклад в мирный процесс в Колумбии, заявил спецпредставитель генерального секретаря ООН и глава контрольной миссии ООН в Колумбии Карлос Руис Масье.
»Я хотел бы вновь подчеркнуть, что Москва всегда была важным участником в поддержке нашей миссии», – подчеркнул спецпредставитель генсека ООН (цитата по ТАСС).
По его словам, Россия как член Совета Безопасности сыграла важную роль в поддержке мирного процесса и работы, которую проводит всемирная организация в Колумбии. ООН провела консультации с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым и директором латиноамериканского департамента МИД РФ Александром Щетининым.
18 апреля из совместного заявления президентов Бразилии и Колумбии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Густаво Петро стало известно, что Колумбия заинтересована в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена.
На данный момент в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Последние четыре страны стали членами объединения с 1 января 2024 г. С начала этого года началось председательство России в объединении.