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Глава GIM Unimpresa сообщил о блокировке Литвой и Польшей грузов в Россию

Ведомости

Литва и Польша блокируют на границе грузы, идущие в Россию из Италии. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью «РИА Новости».

«Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», – сказал он.

Такую ситуацию Торрембини назвал произволом и дискриминацией. Он отметил, что Вильнюс и Варшава спокойно пропускают через границу свои грузы, но при этом ведут самую громкую антироссийская риторику.

По словам главы GIM Unimpresa, сегодня Литва стала одним из главных экспортеров вина в Россию. «А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные?» – возмутился Торрембини.

В начале мая Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия подписали совместное соглашение об усилении и унификации мониторинга санкций ЕС против России. Согласно документу, страны будут обмениваться информацией и вмешиваться в случае обнаружения обхода ограничений.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) неоднократно сообщали о проблемах с пропуском грузовых машин на границе с Литвой. В конце марта Вильнюс без объяснения причин на сутки прекратил пропуск грузовиков из Калининградской области. Позже власти российского региона объяснили произошедшее масштабным сбоем в работе таможенной системы Литвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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