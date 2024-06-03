Глава GIM Unimpresa сообщил о блокировке Литвой и Польшей грузов в Россию

В Федеральной таможенной службе (ФТС) неоднократно сообщали о проблемах с пропуском грузовых машин на границе с Литвой. В конце марта Вильнюс без объяснения причин на сутки прекратил пропуск грузовиков из Калининградской области. Позже власти российского региона объяснили произошедшее масштабным сбоем в работе таможенной системы Литвы.