Глава GIM Unimpresa сообщил о блокировке Литвой и Польшей грузов в Россию
Литва и Польша блокируют на границе грузы, идущие в Россию из Италии. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в интервью «РИА Новости».
«Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», – сказал он.
Такую ситуацию Торрембини назвал произволом и дискриминацией. Он отметил, что Вильнюс и Варшава спокойно пропускают через границу свои грузы, но при этом ведут самую громкую антироссийская риторику.
По словам главы GIM Unimpresa, сегодня Литва стала одним из главных экспортеров вина в Россию. «А разве в Литве есть вино? Они что, самые умные?» – возмутился Торрембини.
В начале мая Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия подписали совместное соглашение об усилении и унификации мониторинга санкций ЕС против России. Согласно документу, страны будут обмениваться информацией и вмешиваться в случае обнаружения обхода ограничений.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) неоднократно сообщали о проблемах с пропуском грузовых машин на границе с Литвой. В конце марта Вильнюс без объяснения причин на сутки прекратил пропуск грузовиков из Калининградской области. Позже власти российского региона объяснили произошедшее масштабным сбоем в работе таможенной системы Литвы.