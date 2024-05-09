Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль за санкциями против России
Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль за соблюдением санкций в отношении России, сообщила финская таможня.
«Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали сегодня в Вильнюсе совместное соглашение, целью которого является усиление и унификация мониторинга санкций ЕС против России», – говорится в сообщении.
Согласно соглашению, страны будут обмениваться информацией и вмешиваться в случае обнаружения обхода ограничений. По оценкам ведомства, это позволит эффективно предотвращать уклонение от санкций.
«Подписанным сегодня соглашением мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности санкций», – сказал глава таможни Финляндии Сами Ракшит.
12 апреля пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Евросоюз включил в перечень уголовных преступлений торговлю подсанкционными товарами, помощь в обходе запрета на поездки в страны – члены ЕС лицам, которые находятся в санкционных списках, и «осуществление запрещенной финансовой деятельности».
Директива уже вступила в силу, у стран – членов Евросоюза есть 12 месяцев на включение положений директивы в национальное законодательство.
Сейчас европейские власти готовят очередной 14-й пакет санкций против РФ. Радиостанция Polskie Radio со ссылкой на источники 6 мая сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и направила его на рассмотрение странам объединения.