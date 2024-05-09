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Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль за санкциями против России

Ведомости

Финляндия, Польша и страны Балтии усилят контроль за соблюдением санкций в отношении России, сообщила финская таможня.

«Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали сегодня в Вильнюсе совместное соглашение, целью которого является усиление и унификация мониторинга санкций ЕС против России», – говорится в сообщении.

Согласно соглашению, страны будут обмениваться информацией и вмешиваться в случае обнаружения обхода ограничений. По оценкам ведомства, это позволит эффективно предотвращать уклонение от санкций.

«Подписанным сегодня соглашением мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности санкций», – сказал глава таможни Финляндии Сами Ракшит.

12 апреля пресс-служба Совета ЕС сообщила, что Евросоюз включил в перечень уголовных преступлений торговлю подсанкционными товарами, помощь в обходе запрета на поездки в страны – члены ЕС лицам, которые находятся в санкционных списках, и «осуществление запрещенной финансовой деятельности».

Директива уже вступила в силу, у стран – членов Евросоюза есть 12 месяцев на включение положений директивы в национальное законодательство. 

Сейчас европейские власти готовят очередной 14-й пакет санкций против РФ. Радиостанция Polskie Radio со ссылкой на источники 6 мая сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и направила его на рассмотрение странам объединения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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