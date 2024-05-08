EUobserver: страны ЕС до июля согласуют 14-й пакет санкций против РФ
Страны Евросоюза планируют согласовать 14-й пакет санкций против России до июля. Об этом пишет новостной портал EUobserver.
Портал уточняет, что новый пакет санкций не будет содержать ограничений на передвижение российских дипломатов в ЕС и запрета на импорт российского сжиженного природного газа, ядерного топлива и алюминия.
В 14-й пакет войдут, по данным портала, 52 компании из России и других стран, которые подозреваются в поставках запрещенной продукции в РФ. Под запрещенной продукцией подразумеваются в том числе компоненты для производства беспилотников.
Ранее в рамках 14-го пакета санкций против России ЕС предложил запретить использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ – это российский аналог SWIFT. ЕС также предлагает запретить работу транспортных компаний, которые хотя бы на 25% принадлежат России, а также внести в санкционный список «еще десятки физических и юридических лиц».
Кроме того, ЕС может ввести запрет на вещание сайтов «Голоса Европы», «Российской газеты», «РИА Новостей» и «Известий». Предложение должно быть единогласно одобрено 27 государствами – членами блока, то есть решение еще может измениться. Предыдущие пакеты потребовали «недель переговоров за закрытыми дверями».