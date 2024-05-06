ЕК передала странам ЕС проект 14-го пакета антироссийских санкций
Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и направила его на рассмотрение странам объединения, сообщает радиостанция Polskie Radio со ссылкой на источники.
По ее информации, Евросоюз (ЕС) не планирует полностью запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), но рассматривает введение санкций на проекты «Арктик СПГ – 2» и «Мурманский СПГ». Еврокомиссия также намерена ввести рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС. Им запретят заходить в европейские порты.
Евросоюз может запретить на своей территории деятельность транспортных компаний, которые более чем на четверть принадлежат гражданам, имеющим гражданство РФ. Еврокомиссия подготовила список из более 50 компаний, на которые будут наложены торговые санкции. Планируется введение запрета на финансирование из России политических партий, фондов, неправительственных организаций и исследовательских институтов.
В проект санкционных мер не внесены рестрикции против ввоза алюминия российского происхождения. Однако Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго на гелий из РФ. ЕК также предложила запретить продажу украинских произведений искусства в странах сообщества при подозрениях об их незаконном присвоении. Ограничения на экспорт товаров из Евросоюза в Россию могут распространиться на марганцевые руды, горное оборудование, мониторы и иную электронику.
27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции ЕС против российских проектов СПГ, заявил о продолжающихся попытках выдавливания России с энергетических рынков.
Песков добавил, что Москва будет искать пути преодоления «вот этих незаконных препонов, недобросовестной конкуренции и незаконных действий».
22 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны ЕС обсуждают включение в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт СПГ из России. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия проанализирует ситуацию и постарается минимизировать последствия «с учетом национальных интересов».