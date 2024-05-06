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ЕК передала странам ЕС проект 14-го пакета антироссийских санкций

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и направила его на рассмотрение странам объединения, сообщает радиостанция Polskie Radio со ссылкой на источники.

По ее информации, Евросоюз (ЕС) не планирует полностью запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), но рассматривает введение санкций на проекты «Арктик СПГ – 2» и «Мурманский СПГ». Еврокомиссия также намерена ввести рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть в обход санкций ЕС. Им запретят заходить в европейские порты.

Евросоюз может запретить на своей территории деятельность транспортных компаний, которые более чем на четверть принадлежат гражданам, имеющим гражданство РФ. Еврокомиссия подготовила список из более 50 компаний, на которые будут наложены торговые санкции. Планируется введение запрета на финансирование из России политических партий, фондов, неправительственных организаций и исследовательских институтов.

В проект санкционных мер не внесены рестрикции против ввоза алюминия российского происхождения. Однако Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго на гелий из РФ. ЕК также предложила запретить продажу украинских произведений искусства в странах сообщества при подозрениях об их незаконном присвоении. Ограничения на экспорт товаров из Евросоюза в Россию могут распространиться на марганцевые руды, горное оборудование, мониторы и иную электронику.

27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможные санкции ЕС против российских проектов СПГ, заявил о продолжающихся попытках выдавливания России с энергетических рынков.

Песков добавил, что Москва будет искать пути преодоления «вот этих незаконных препонов, недобросовестной конкуренции и незаконных действий».

22 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны ЕС обсуждают включение в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на импорт СПГ из России. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Россия проанализирует ситуацию и постарается минимизировать последствия «с учетом национальных интересов».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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