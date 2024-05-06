ЕК передала странам ЕС проект 14-го пакета антироссийских санкций

В проект санкционных мер не внесены рестрикции против ввоза алюминия российского происхождения. Однако Еврокомиссия предлагает ввести эмбарго на гелий из РФ. ЕК также предложила запретить продажу украинских произведений искусства в странах сообщества при подозрениях об их незаконном присвоении. Ограничения на экспорт товаров из Евросоюза в Россию могут распространиться на марганцевые руды, горное оборудование, мониторы и иную электронику.