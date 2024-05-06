Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Евросоюзе предложили ввести санкции против российского аналога SWIFT

Ведомости

В рамках 14-го пакета санкций против России Евросоюз (ЕС) предлагает запретить использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ (российского аналога SWIFT). Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Россия запустила Систему передачи финансовых сообщений в конце 2014 г. после введения санкций из-за присоединения Крыма. 

Кроме того, ЕС предлагает запретить работу транспортных компаний, которые хотя бы на 25% принадлежат России, а также внести в санкционный список «еще десятки физических и юридических лиц».

По данным издания, предлагается также запретить импорт российского гелия, ужесточить ограничения на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, запретить доступ в порты примерно для 11 морских судов, подозреваемых в пособничестве военным действиям России.

6 мая радиостанция Polskie Radio сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и направила его на рассмотрение странам объединения. Отмечалось, что ЕС не планирует полностью запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), но рассматривает расширение санкций на проекты «Арктик СПГ – 2» и «Мурманский СПГ».

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций также может ввести запрет на вещание сайтов «Голоса Европы», «Российской газеты», «РИА Новостей» и «Известий». Агентство уточняет, что предложение должно быть единогласно одобрено 27 государствами – членами блока, то есть решение еще может измениться.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных