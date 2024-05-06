В Евросоюзе предложили ввести санкции против российского аналога SWIFT

Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций также может ввести запрет на вещание сайтов «Голоса Европы», «Российской газеты», «РИА Новостей» и «Известий». Агентство уточняет, что предложение должно быть единогласно одобрено 27 государствами – членами блока, то есть решение еще может измениться.