В Евросоюзе предложили ввести санкции против российского аналога SWIFT
В рамках 14-го пакета санкций против России Евросоюз (ЕС) предлагает запретить использование Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ (российского аналога SWIFT). Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что Россия запустила Систему передачи финансовых сообщений в конце 2014 г. после введения санкций из-за присоединения Крыма.
Кроме того, ЕС предлагает запретить работу транспортных компаний, которые хотя бы на 25% принадлежат России, а также внести в санкционный список «еще десятки физических и юридических лиц».
По данным издания, предлагается также запретить импорт российского гелия, ужесточить ограничения на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов, запретить доступ в порты примерно для 11 морских судов, подозреваемых в пособничестве военным действиям России.
6 мая радиостанция Polskie Radio сообщила, что Еврокомиссия (ЕК) подготовила проект 14-го пакета антироссийских санкций и направила его на рассмотрение странам объединения. Отмечалось, что ЕС не планирует полностью запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), но рассматривает расширение санкций на проекты «Арктик СПГ – 2» и «Мурманский СПГ».
Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций также может ввести запрет на вещание сайтов «Голоса Европы», «Российской газеты», «РИА Новостей» и «Известий». Агентство уточняет, что предложение должно быть единогласно одобрено 27 государствами – членами блока, то есть решение еще может измениться.