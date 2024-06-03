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«Ростех» поставит Минобороны бронежилеты с увеличенной на 50% площадью защиты

Ведомости

Тульский завод «Октава» под управлением «Ростеха» подписал контракт с Минобороны России на поставку бронежилетов «Оберег», сообщается на сайте госкорпорации.

«Новые "Обереги" в соответствии с требованиями военного ведомства обладают классом защиты БР-4 и останавливают бронебойную пулю с термоупрочненным сердечником из патронов к автоматическому оружию 7,62x39 мм и 5,45x39 мм», – говорится на официальном сайте «Ростеха».

Площадь защиты бронежилетов была увеличена на 50%. Отмечается, что в базовом варианте «Оберега» она составит 70 кв. дм, при этом масса изделия меньше большинства бронежилетов, представленных на рынке.

В октябре 2023 г. «Ростех» сообщил, что бронежилет «Оберег» в ходе испытаний выдержал попадание пули, на которое не был рассчитан. Тогда в бронежилет выстрелили с дистанции 15 м боеприпасом 338 LM размера 8,6x70 мм.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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