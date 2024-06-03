«Ростех» поставит Минобороны бронежилеты с увеличенной на 50% площадью защиты

В октябре 2023 г. «Ростех» сообщил, что бронежилет «Оберег» в ходе испытаний выдержал попадание пули, на которое не был рассчитан. Тогда в бронежилет выстрелили с дистанции 15 м боеприпасом 338 LM размера 8,6x70 мм.