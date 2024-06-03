«Ростех» поставит Минобороны бронежилеты с увеличенной на 50% площадью защиты
Тульский завод «Октава» под управлением «Ростеха» подписал контракт с Минобороны России на поставку бронежилетов «Оберег», сообщается на сайте госкорпорации.
«Новые "Обереги" в соответствии с требованиями военного ведомства обладают классом защиты БР-4 и останавливают бронебойную пулю с термоупрочненным сердечником из патронов к автоматическому оружию 7,62x39 мм и 5,45x39 мм», – говорится на официальном сайте «Ростеха».
Площадь защиты бронежилетов была увеличена на 50%. Отмечается, что в базовом варианте «Оберега» она составит 70 кв. дм, при этом масса изделия меньше большинства бронежилетов, представленных на рынке.
В октябре 2023 г. «Ростех» сообщил, что бронежилет «Оберег» в ходе испытаний выдержал попадание пули, на которое не был рассчитан. Тогда в бронежилет выстрелили с дистанции 15 м боеприпасом 338 LM размера 8,6x70 мм.