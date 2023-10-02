«Ростех»: бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан

В ролике госкорпорация не только тестировала российский бронежилет, но и сравнивала его с китайским и американским аналогами. Все бронежилеты принадлежат к классу защиты Бр5. Бронежилет китайского производства выдержал стрельбу патроном 7,62х39 мм, но при испытании пулей 8,6x70 мм на тыльной стороне плиты образовалась ударная вмятина, которая нанесла бы человеку не совместимые с жизнью травмы. Американский бронежилет не выдержал стрельбу боеприпасом 7,62х39 мм.