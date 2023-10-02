«Ростех»: бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан
Бронежилет «Оберег» в ходе испытаний выдержал попадание пули, на которую не был рассчитан. Возможности средства защиты продемонстрированы в проекте «Ростеха» «Наш краш», выпуск которого опубликован в Telegram-канале госкорпорации.
В бронежилет выстрелили с дистанции 15 м боеприпасом 338 LM размера 8,6x70 мм. При этом «Оберег» рассчитан на попадание бронебойной пули Б-32 меньшего размера – 7,62х54 мм. В результате испытания плита не получила сквозного отверстия. Бронежилет также успешно выдержал выстрелы боеприпасами 7,62х39 мм и 7,62х54 мм.
В ролике госкорпорация не только тестировала российский бронежилет, но и сравнивала его с китайским и американским аналогами. Все бронежилеты принадлежат к классу защиты Бр5. Бронежилет китайского производства выдержал стрельбу патроном 7,62х39 мм, но при испытании пулей 8,6x70 мм на тыльной стороне плиты образовалась ударная вмятина, которая нанесла бы человеку не совместимые с жизнью травмы. Американский бронежилет не выдержал стрельбу боеприпасом 7,62х39 мм.
В апреле 2023 г. тульский завод «Октава» (в составе компании «РТ-Капитал» входит «Ростех») запустил производство бронежилетов «Оберег». Сейчас предприятие способно выпускать до 2000 бронежилетов в квартал, госкорпорация планирует нарастить производство до 7500 изделий.
Бронежилет изготовлен из нейлонового тканого материала типа Cordura 1000D с водоотталкивающей пропиткой с полиуретановым покрытием. В полной комплектации с защитой боков, броневым фартуком, защитой горла, плеч и плитой на спине средства защиты весит 11,5 кг, уточнил в ходе испытания директор компании «Октава» Павел Павленко. Как отметили в «Ростехе», расположение пластин позволило защитить жизненно важные органы, сохранив при этом мобильность.
Павленко заявил, что сейчас предприятие разрабатывает более легкую версию «Оберега», которая будет весить около 10 кг. Он подчеркнул, что бронежилет не будет уступать по надежности базовой версии.