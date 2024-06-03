В Кремле рассказали о международных контактах Путина на ПМЭФ

По данным на 31 мая участие в ПМЭФ подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий. В частности, приедет делегация из Зимбабве во главе с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой, а также Кубы и Венесуэлы. 3 июня стало известно, что президент Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик тоже примет участие в ПМЭФ.