В Кремле рассказали о международных контактах Путина на ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин примет участие в дискуссии на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), будет также его выступление и международные контакты. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент готовится к ПМЭФ. Традиционно готовится его выступление на форуме. Готовится также и участие президента в дискуссии на пленарном заседании, которое будет происходить. Будут и международные контакты», – сказал Песков.
В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня. С 2006 г. форум реализуется под патронатом и при участии президента России. На этот раз темой мероприятия станет «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На форуме запланировано свыше 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др.
По данным на 31 мая участие в ПМЭФ подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий. В частности, приедет делегация из Зимбабве во главе с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой, а также Кубы и Венесуэлы. 3 июня стало известно, что президент Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик тоже примет участие в ПМЭФ.