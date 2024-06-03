Додик объяснил свой приезд на ПМЭФ желанием поддержать Россию в условиях санкций

По состоянию на 31 мая участие в ПМЭФе подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий. 31 мая также стало известно, что на ПМЭФ приедет делегация из Зимбабве во главе с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой. Туда также войдут министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава и министр финансов и привлечения инвестиций Мтули Нкубе.