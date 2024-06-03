Додик объяснил свой приезд на ПМЭФ желанием поддержать Россию в условиях санкций
По его словам, Республика Сербская не позволит ввести санкции против России на уровне всей Боснии и Герцеговины. Он также выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
ПМЭФ пройдет 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др.
По состоянию на 31 мая участие в ПМЭФе подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий. 31 мая также стало известно, что на ПМЭФ приедет делегация из Зимбабве во главе с президентом страны Эммерсоном Мнангагвой. Туда также войдут министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава и министр финансов и привлечения инвестиций Мтули Нкубе.