Президент Зимбабве примет участие в ПМЭФ-2024
«Он возглавит делегацию, куда также войдут министр иностранных дел и международной торговли Фредерик Шава и министр финансов и привлечения инвестиций Мтули Нкубе», – сказал он.
В этом году ПМЭФ состоится 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России Владимира Путина. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др.
По состоянию на 31 мая участие в ПМЭФе подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий. Кроме того, ожидается, что форум посетит президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.