Министр труда «Талибана» и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024

Ранее в тот же день МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. Кабулов сообщил, что по этому вопросу МИД занимает позитивную позицию – без исключения «Талибана» преждевременно говорить и о признании.