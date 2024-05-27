Министр труда «Талибана» и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024
Кабулов выразил надежду, что бизнесмены из Афганистана смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества. Он отметил, что взаимодействие РФ с талибами уже ведется, оно отличается широкими возможностями и потенциалом.
27 мая стало известно, что Россия пригласила представителей движения «Талибан» на ПМЭФ. По словам Кабулова, прежде всего Афганистан заинтересован в сотрудничестве по закупке нефтепродуктов. Кроме того, темой для обсуждения станут транзитные возможности Афганистана, которые поспособствуют расширению товарооборота.
Ранее в тот же день МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. Кабулов сообщил, что по этому вопросу МИД занимает позитивную позицию – без исключения «Талибана» преждевременно говорить и о признании.