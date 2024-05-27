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Министр труда «Талибана» и глава ТПП примут участие в ПМЭФ-2024

Ведомости

Министр труда в правительстве «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) и глава Торгово-промышленной палаты примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире «России 24».

Кабулов выразил надежду, что бизнесмены из Афганистана смогут договориться с российскими и другими зарубежными партнерами о налаживании сотрудничества. Он отметил, что взаимодействие РФ с талибами уже ведется, оно отличается широкими возможностями и потенциалом.

27 мая стало известно, что Россия пригласила представителей движения «Талибан» на ПМЭФ. По словам Кабулова, прежде всего Афганистан заинтересован в сотрудничестве по закупке нефтепродуктов. Кроме того, темой для обсуждения станут транзитные возможности Афганистана, которые поспособствуют расширению товарооборота.

Ранее в тот же день МИД и Минюст России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. Кабулов сообщил, что по этому вопросу МИД занимает позитивную позицию – без исключения «Талибана» преждевременно говорить и о признании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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