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Россия пригласила талибов на ПМЭФ-2024

Ведомости

Россия пригласила представителей движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

Кабулов отметил, что про уровень участия талибов ему пока не известно. Он добавил, что Афганистан прежде всего заинтересован в сотрудничестве по закупке нефтепродуктов. Темой для обсуждения станут и транзитные возможности Афганистана, которые поспособствуют расширению товарооборота.

27 мая МИД и Минюст России доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. Кабулов заявил, что МИД занимает позитивную позицию по этому вопросу, а исключение «Талибана» обязательно – без этого о признании готовить преждевременно.

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН, при этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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