Россия пригласила талибов на ПМЭФ-2024
Россия пригласила представителей движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.
Кабулов отметил, что про уровень участия талибов ему пока не известно. Он добавил, что Афганистан прежде всего заинтересован в сотрудничестве по закупке нефтепродуктов. Темой для обсуждения станут и транзитные возможности Афганистана, которые поспособствуют расширению товарооборота.
27 мая МИД и Минюст России доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключить из списка запрещенных организаций. Кабулов заявил, что МИД занимает позитивную позицию по этому вопросу, а исключение «Талибана» обязательно – без этого о признании готовить преждевременно.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН, при этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.