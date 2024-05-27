МИД и Минюст доложили Путину, что «Талибан» можно исключить из числа запрещенных
МИД и Минюст России доложили президенту России Владимиру Путину, что «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) можно исключить из списка запрещенных на территории страны организаций, заявил ТАСС директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
По словам дипломата, МИД занимает позитивную позицию по этому вопросу.
«Это [исключение "Талибана" из перечня запрещенных] обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно. Поэтому этот вопрос продолжает прорабатываться. Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения», – цитирует агентство Кабулова.
Переданное Путину сообщение было согласовано с другими ведомствами, подчеркнул дипломат.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. После этого талибы заявили о желании наладить контакты с другими государствами, создать инклюзивное правительство, а также обеспечить соблюдение основных прав и свобод человека на территории Афганистана.
Власть талибов не признана ни одним из государств, входящих в ООН. При этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.