Зюганов: выступление Путина на ПМЭФ ожидается 7 июня

ПМЭФ состоится 5-8 июня 2024 г. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента РФ. Тема 27-го ПМЭФ заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На форме состоится более 150 тематических сессий, которые будут посвящены многополярной модели экономики, технологиям, традиционным ценностям, целям и задачам российской экономики и др.