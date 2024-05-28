Зюганов: выступление Путина на ПМЭФ ожидается 7 июня
«Седьмого [июня] будет выступление [президента РФ Владимира] Путина на экономическом форуме», – сказал Зюганов.
ПМЭФ состоится 5-8 июня 2024 г. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента РФ. Тема 27-го ПМЭФ заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». На форме состоится более 150 тематических сессий, которые будут посвящены многополярной модели экономики, технологиям, традиционным ценностям, целям и задачам российской экономики и др.
Свое участие в ПМЭФ уже подтвердили более 12 000 человек из 128 стран и территорий. Ожидается, что форум посетит президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.