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ТАСС: президент Республики Сербской Додик посетит ПМЭФ

Ведомости

Президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне, сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента РФ Юрия Ушакова.

«Да, будет», – заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, посетит ли Додик форум.

ПМЭФ состоится 5-8 июня 2024 г. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента РФ.

Пресс-служба ПМЭФ сообщала, что основная деловая программа форума в этому году будет разделена на четыре тематических блока, которые «отвечают основной миссии по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы».

В фокусе сессий и панельных дискуссий направления «Переход к многополярной модели мировой экономики»: финансовая культура как драйвер экономического развития государства, финтех, цифровая торговля и банкинг, вопросы мировой продовольственной безопасности, современные межкультурные проекты, экология, сотрудничество стран объединений ЕАЭС, ШОС и БРИКС и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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