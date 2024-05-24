ТАСС: президент Республики Сербской Додик посетит ПМЭФ
«Да, будет», – заявил Ушаков, отвечая на вопрос о том, посетит ли Додик форум.
ПМЭФ состоится 5-8 июня 2024 г. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента РФ.
В фокусе сессий и панельных дискуссий направления «Переход к многополярной модели мировой экономики»: финансовая культура как драйвер экономического развития государства, финтех, цифровая торговля и банкинг, вопросы мировой продовольственной безопасности, современные межкультурные проекты, экология, сотрудничество стран объединений ЕАЭС, ШОС и БРИКС и др.