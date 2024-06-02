Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня
Президент России Владимир Путин примет участие в ряде мероприятий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Глава государства примет участие в пленарном заседании 7 июня. На следующей неделе Путин также проведет встречу с правительством.
В этом году ПМЭФ состоится 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др.
По состоянию на 31 мая участие в ПМЭФе подтвердили более 17 000 человек из 136 стран и территорий. Кроме того, ожидается, что форум посетит президент Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.