Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня

В этом году ПМЭФ состоится 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках форума пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др.