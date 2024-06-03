Чехия запустила проект по добровольному возвращению беженцев на Украину

20 октября 2023 г. управление иммиграционной службы Норвегии сообщило, что украинцам, пожелавшим вернуться в родную страну, будут выплачивать наличными 17 500 норвежских крон (около $1500). В случае возвращения в Норвегию сумму финансовой поддержки придется возместить – полностью или частично, в зависимости от того, сколько времени человек проведет в родной стране.