Чехия запустила проект по добровольному возвращению беженцев на Украину
Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект по добровольному возвращению беженцев на Украину. Об этом сообщило Radio Prague International.
Ведомство готово оплатить автобусные билеты для 400 человек или проезд в машине скорой помощи для 30 человек. Пилотный проект продлится с июня по ноябрь.
На реализацию проекта было выделено 5,5 млн чешских крон (около $240 000). Беженцы с временной защитой смогут воспользоваться услугой добровольного возвращения только один раз. По данным министерства внутренних дел, в апреле в Чехии проживало около 339 000 украинцев в таком статусе.
20 октября 2023 г. управление иммиграционной службы Норвегии сообщило, что украинцам, пожелавшим вернуться в родную страну, будут выплачивать наличными 17 500 норвежских крон (около $1500). В случае возвращения в Норвегию сумму финансовой поддержки придется возместить – полностью или частично, в зависимости от того, сколько времени человек проведет в родной стране.