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Чехия запустила проект по добровольному возвращению беженцев на Украину

Ведомости

Министерство внутренних дел Чехии запустило пилотный проект по добровольному возвращению беженцев на Украину. Об этом сообщило Radio Prague International.

Ведомство готово оплатить автобусные билеты для 400 человек или проезд в машине скорой помощи для 30 человек. Пилотный проект продлится с июня по ноябрь.

На реализацию проекта было выделено 5,5 млн чешских крон (около $240 000). Беженцы с временной защитой смогут воспользоваться услугой добровольного возвращения только один раз. По данным министерства внутренних дел, в апреле в Чехии проживало около 339 000 украинцев в таком статусе.

20 октября 2023 г. управление иммиграционной службы Норвегии сообщило, что украинцам, пожелавшим вернуться в родную страну, будут выплачивать наличными 17 500 норвежских крон (около $1500). В случае возвращения в Норвегию сумму финансовой поддержки придется возместить – полностью или частично, в зависимости от того, сколько времени человек проведет в родной стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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