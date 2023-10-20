Норвегия заплатит беженцам за возвращение на Украину

К заявлению, кроме прочего, нужно приложить копию билета на самолет, поезд, автобус или другой вид транспорта до Украины. В сообщении уточняется, что украинцы при этом могут потерять свой статус беженца. В случае возвращения в Норвегию сумму финансовой поддержки придется возместить – полностью или частично, в зависимости от того, сколько времени человек проведет в родной стране.