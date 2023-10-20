Норвегия заплатит беженцам за возвращение на Украину
Норвегия выплатит наличными 17 500 норвежских крон (около $1500) украинцам, пожелавшим вернуться в родную страну. Об этом сообщает управление иммиграционной службы страны.
«Если у вас есть действующий вид на жительство в Норвегии, но сейчас вы хотите вернуться в свою родную страну, вы можете подать заявление на получение субсидии от норвежских властей», – говорится в сообщении.
К заявлению, кроме прочего, нужно приложить копию билета на самолет, поезд, автобус или другой вид транспорта до Украины. В сообщении уточняется, что украинцы при этом могут потерять свой статус беженца. В случае возвращения в Норвегию сумму финансовой поддержки придется возместить – полностью или частично, в зависимости от того, сколько времени человек проведет в родной стране.
В начале августа правительство РФ включило Норвегию в список государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России.