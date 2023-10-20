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Общество

Норвегия заплатит беженцам за возвращение на Украину

Ведомости

Норвегия выплатит наличными 17 500 норвежских крон (около $1500) украинцам, пожелавшим вернуться в родную страну. Об этом сообщает управление иммиграционной службы страны.

«Если у вас есть действующий вид на жительство в Норвегии, но сейчас вы хотите вернуться в свою родную страну, вы можете подать заявление на получение субсидии от норвежских властей», – говорится в сообщении.

К заявлению, кроме прочего, нужно приложить копию билета на самолет, поезд, автобус или другой вид транспорта до Украины. В сообщении уточняется, что украинцы при этом могут потерять свой статус беженца. В случае возвращения в Норвегию сумму финансовой поддержки придется возместить – полностью или частично, в зависимости от того, сколько времени человек проведет в родной стране.

В начале августа правительство РФ включило Норвегию в список государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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