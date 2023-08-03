Правительство внесло Норвегию в список недружественных государств

Помимо этого списка, который касается работы дипмиссий, в России действует еще один перечень недружественных стран, сформированный в марте 2022 г. в ответ на санкции Запада. Согласно указу президента страны, российские граждане и компании, а также государство, его районы и муниципалитеты получают возможность расплатиться в рублях перед зарубежными кредиторами из «недружественного списка».