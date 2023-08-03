Правительство внесло Норвегию в список недружественных государств

Правительство внесло Норвегию в список недружественных государствЭто повлияет на работу дипмиссии в стране
Правительство России включило Норвегию в список государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Список недружественных стран был открыт в мае 2021 г. Он подразумевает «недружественные действия» со стороны внесенных в этот перечень стран в отношении российских дипломатических и консульских работников. Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России.
В перечне, утверждаемом правительством, помимо названий стран указывается количество физлиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек, говорится в сообщении правительства. На сегодняшний день списке числятся США, Чехия, Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.
Помимо этого списка, который касается работы дипмиссий, в России действует еще один перечень недружественных стран, сформированный в марте 2022 г. в ответ на санкции Запада. Согласно указу президента страны, российские граждане и компании, а также государство, его районы и муниципалитеты получают возможность расплатиться в рублях перед зарубежными кредиторами из «недружественного списка».
В этот список вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства – члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.
Таким образом Москва ответила на запрет Евросоюза совершать операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центробанка. Ограничения ввели после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г.