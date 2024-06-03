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На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза человеческих органов

Ведомости

Силовики на Украине разоблачили схему нелегального вывоза за границу анатомических материалов человека. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, преступная группа состояла из 11 человек. В нее входили неназванный бывший заместитель министра здравоохранения Украины, работники Центральной киевской больницы и других клиник.

Подозреваемые незаконно извлекали анатомические материалы у людей, которые находились в беспомощном состоянии. В дальнейшем органы и их части продавались. Всем участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы, пишет издание.

30 мая актер Голливуда с российским гражданством Стивен Сигал в ходе церемонии вручения госнаград заявил, до начала спецоперации Украина «была известна торговлей людьми, органами, наркотиками, секс-торговлей детьми, лабораториями по производству биохимических боеприпасов, фашизмом и нацизмом», при этом «мы все еще пытались сделать их своими братьями». Актер считает, что все перечисленное опасно не только для России, но и для всего мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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