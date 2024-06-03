На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза человеческих органов
Силовики на Украине разоблачили схему нелегального вывоза за границу анатомических материалов человека. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным собеседника издания, преступная группа состояла из 11 человек. В нее входили неназванный бывший заместитель министра здравоохранения Украины, работники Центральной киевской больницы и других клиник.
Подозреваемые незаконно извлекали анатомические материалы у людей, которые находились в беспомощном состоянии. В дальнейшем органы и их части продавались. Всем участникам преступной группы грозит до 12 лет лишения свободы, пишет издание.
30 мая актер Голливуда с российским гражданством Стивен Сигал в ходе церемонии вручения госнаград заявил, до начала спецоперации Украина «была известна торговлей людьми, органами, наркотиками, секс-торговлей детьми, лабораториями по производству биохимических боеприпасов, фашизмом и нацизмом», при этом «мы все еще пытались сделать их своими братьями». Актер считает, что все перечисленное опасно не только для России, но и для всего мира.