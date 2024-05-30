Путин вручил Стивену Сигалу орден Дружбы

Он заявил, что весь мир находится в опасной близости от вступления в третью мировую войну. По словам Сигала, до начала спецоперации Украина «была известна торговлей людьми, органами, наркотиками, секс-торговлей детьми, лабораториями по производству биохимических боеприпасов, фашизмом и нацизмом», при этом «мы все еще пытались сделать их своими братьями». Сигал считает, что все перечисленное опасно не только для России, но и для всего мира.