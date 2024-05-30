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Путин вручил Стивену Сигалу орден Дружбы

Ведомости

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала.

Он заявил, что весь мир находится в опасной близости от вступления в третью мировую войну. По словам Сигала, до начала спецоперации Украина «была известна торговлей людьми, органами, наркотиками, секс-торговлей детьми, лабораториями по производству биохимических боеприпасов, фашизмом и нацизмом», при этом «мы все еще пытались сделать их своими братьями». Сигал считает, что все перечисленное опасно не только для России, но и для всего мира.

«Многие говорят, что все эти условия угрожают нам существованием, но на самом деле весь мир находится в опасной близости от вступления в третью мировую войну. Мы сталкиваемся с одним и тем же монстром, который пытается поглотить, завоевать и контролировать мир с помощью лжи, дезинформации и манипуляций», – подчеркнул Сигал.

Сигал получил гражданство России в 2016 г. В мае 2018 г. вместе с супругой он присутствовал на инаугурации Путина. В начале августа того же года стало известно о назначении Сигала спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей на общественных началах. Сигал занимается проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также входило сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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