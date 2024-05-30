Путин вручил Стивену Сигалу орден Дружбы
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала.
Он заявил, что весь мир находится в опасной близости от вступления в третью мировую войну. По словам Сигала, до начала спецоперации Украина «была известна торговлей людьми, органами, наркотиками, секс-торговлей детьми, лабораториями по производству биохимических боеприпасов, фашизмом и нацизмом», при этом «мы все еще пытались сделать их своими братьями». Сигал считает, что все перечисленное опасно не только для России, но и для всего мира.
«Многие говорят, что все эти условия угрожают нам существованием, но на самом деле весь мир находится в опасной близости от вступления в третью мировую войну. Мы сталкиваемся с одним и тем же монстром, который пытается поглотить, завоевать и контролировать мир с помощью лжи, дезинформации и манипуляций», – подчеркнул Сигал.
Сигал получил гражданство России в 2016 г. В мае 2018 г. вместе с супругой он присутствовал на инаугурации Путина. В начале августа того же года стало известно о назначении Сигала спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей на общественных началах. Сигал занимается проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта, сообщал российский МИД. В его обязанности также входило сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.