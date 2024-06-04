В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра
Главу муниципалитета Котиха в мексиканском штате Мичоакан Иоланду Санчес Фигероа застрелили через сутки после избрания нового президента, сообщает AFP со ссылкой на заявление местного министерства внутренних дел.
Мэра города на западе Мексики убили 3 июня. Власти штата осудили убийство муниципального президента (мэра) Котии Иоланды Санчес Фигероа, сообщило региональное МВД в соцсети X.
Санчес была убита на дороге, идет операция по задержанию преступников, пишет агентство со ссылкой на местные СМИ. Она руководила городом с 2021 г., а в сентябре 2023 г. сообщалось о ее похищении.
В конце мая в Мексике убили кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от оппозиционной коалиции «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса. Он был застрелен на митинге, сообщал El Universal. Генеральная прокуратура Мексики сообщила, что нападавшего ликвидировали. Сообщалось, что за время избирательной кампании в штате Герреро были убиты пять кандидатов в мэры и один на пост федерального депутата.
Согласно данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, с июня 2023 г. по май 2024 г. в Мексике были убиты 82 политика, 34 из них были кандидатами на разные посты. Всего за этот период произошло 272 случая насилия, включая нападения, угрозы и похищения.
2 июня в Мексике прошли всеобщие выборы, победу на них одержала Клаудия Шейнбаум. Она стала первой женщиной-президентом в истории этой страны.