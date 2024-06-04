В мексиканском штате Мичоакан застрелили мэра

В конце мая в Мексике убили кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от оппозиционной коалиции «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса. Он был застрелен на митинге, сообщал El Universal. Генеральная прокуратура Мексики сообщила, что нападавшего ликвидировали. Сообщалось, что за время избирательной кампании в штате Герреро были убиты пять кандидатов в мэры и один на пост федерального депутата.