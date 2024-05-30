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В Мексике кандидата в мэры застрелили на митинге

Ведомости

Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от оппозиционной коалиции «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен на митинге. Об этом сообщает El Universal.

Согласно видео, распространенному в соцсетях, политик собирался подняться на сцену, чтобы выступить перед избирателями, когда ему в спину выстрелил мужчина из короткоствольного пистолета. На записи слышно не менее 15 выстрелов.

Генеральная прокуратура Мексики сообщила, что нападавшего ликвидировали. По факту убийства кандидата в мэры возбуждено уголовное дело.

Как отмечает El Universal, за время избирательной кампании в штате Герреро были убиты пять кандидатов в мэры и один на пост федерального депутата.

Согласно данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, с июня 2023 г. по май 2024 г. в Мексике были убиты 82 политика, 34 из них были кандидатами на разные посты. Всего за этот период произошло 272 случая насилия, включая нападения, угрозы и похищения.

Всеобщие выборы в Мексике пройдут 2 июня. Помимо нового президента, на них также будут избраны 500 членов палаты депутатов, 128 членов сената, девять губернаторов и более 19 000 местных чиновников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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