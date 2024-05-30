В Мексике кандидата в мэры застрелили на митинге
Кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от оппозиционной коалиции «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен на митинге. Об этом сообщает El Universal.
Согласно видео, распространенному в соцсетях, политик собирался подняться на сцену, чтобы выступить перед избирателями, когда ему в спину выстрелил мужчина из короткоствольного пистолета. На записи слышно не менее 15 выстрелов.
Генеральная прокуратура Мексики сообщила, что нападавшего ликвидировали. По факту убийства кандидата в мэры возбуждено уголовное дело.
Как отмечает El Universal, за время избирательной кампании в штате Герреро были убиты пять кандидатов в мэры и один на пост федерального депутата.
Согласно данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, с июня 2023 г. по май 2024 г. в Мексике были убиты 82 политика, 34 из них были кандидатами на разные посты. Всего за этот период произошло 272 случая насилия, включая нападения, угрозы и похищения.
Всеобщие выборы в Мексике пройдут 2 июня. Помимо нового президента, на них также будут избраны 500 членов палаты депутатов, 128 членов сената, девять губернаторов и более 19 000 местных чиновников.