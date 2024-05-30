В Мексике кандидата в мэры застрелили на митинге

Согласно данным исследовательского центра Laboratorio Electoral, с июня 2023 г. по май 2024 г. в Мексике были убиты 82 политика, 34 из них были кандидатами на разные посты. Всего за этот период произошло 272 случая насилия, включая нападения, угрозы и похищения.