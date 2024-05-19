В Конго ликвидировали лидера мятежников

В ночь на 19 мая в результате нападения на резиденцию члена парламента республики Виталя Камерхе погибли двое охранников, также был убит нападавший. Сам политик не пострадал, сообщил его пресс-секретарь. Камерхе в рамках расследования о коррупции был признан виновным в хищении более $50 млн из инфраструктурных проектов, отмечает Bloomberg. Его приговор был отменен в 2022 г.