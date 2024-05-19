В Конго ликвидировали лидера мятежников
В Демократической Республике (ДР) Конго застрелен Кристиан Маланга – лидер мятежников, ворвавшихся в Национальный дворец. Об этом сообщает портал Actu30.
Маланга был ликвидирован военными. Остальные члены группы были немедленно арестованы и в настоящее время ситуация находится под контролем, подтвердил пресс-секретарь вооруженных сил Демократической Республики Конго.
В видеороликах, которые распространились в соцсетях утром 19 мая, эти мужчины с символикой Заира (название Конго с 27 октября 1971 г. по 17 мая 1997 г.) говорили на английском, лингала и французском языках. При этом они называли себя представителями «диаспоры».
19 мая армия ДР Конго заявила о предотвращении попытки госпереворота. В покушении участвовали иностранцы и конголезцы.
В ночь на 19 мая в результате нападения на резиденцию члена парламента республики Виталя Камерхе погибли двое охранников, также был убит нападавший. Сам политик не пострадал, сообщил его пресс-секретарь. Камерхе в рамках расследования о коррупции был признан виновным в хищении более $50 млн из инфраструктурных проектов, отмечает Bloomberg. Его приговор был отменен в 2022 г.