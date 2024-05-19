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В Конго ликвидировали лидера мятежников

Ведомости

В Демократической Республике (ДР) Конго застрелен Кристиан Маланга – лидер мятежников, ворвавшихся в Национальный дворец. Об этом сообщает портал Actu30.

Маланга был ликвидирован военными. Остальные члены группы были немедленно арестованы и в настоящее время ситуация находится под контролем, подтвердил пресс-секретарь вооруженных сил Демократической Республики Конго.

В видеороликах, которые распространились в соцсетях утром 19 мая, эти мужчины с символикой Заира (название Конго с 27 октября 1971 г. по 17 мая 1997 г.) говорили на английском, лингала и французском языках. При этом они называли себя представителями «диаспоры».

19 мая армия ДР Конго заявила о предотвращении попытки госпереворота. В покушении участвовали иностранцы и конголезцы.

В ночь на 19 мая в результате нападения на резиденцию члена парламента республики Виталя Камерхе погибли двое охранников, также был убит нападавший. Сам политик не пострадал, сообщил его пресс-секретарь. Камерхе в рамках расследования о коррупции был признан виновным в хищении более $50 млн из инфраструктурных проектов, отмечает Bloomberg. Его приговор был отменен в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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