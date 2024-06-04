МИД: членство Афганистана в ШОС одобрят, если «Талибан» исключат из террористов
Россия будет готова поддержать членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) при исключении движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) из списка террористических организаций. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, пишет ТАСС.
Москва не обсуждала с партнерами в Центральной Азии вопрос исключения «Талибана» из списка террористических организаций, добавил он.
МИД и Минюст России 27 мая доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение можно исключить из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день объяснил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична России и ее союзникам, прежде всего в Центральной Азии.
В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что республика вывела движение из террористического списка. По его словам, это было сделано исходя из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» стало управлять Афганистаном с августа 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Талибов не признают страны – участницы ООН, но многие из государств поддерживают контакты с движением, как и Россия.