МИД: членство Афганистана в ШОС одобрят, если «Талибан» исключат из террористов

МИД и Минюст России 27 мая доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение можно исключить из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день объяснил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична России и ее союзникам, прежде всего в Центральной Азии.