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Казахстан исключил «Талибан» из террористического списка

Ведомости

Казахстан вывел движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) из террористического списка. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ.

Токаев уточнил, что это было сделано исходя из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором.

МИД и Минюст России 27 мая доложили Путину, что движение можно исключить из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день объяснил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична России и ее союзникам, прежде всего в Центральной Азии. 28 мая Путин заявил, что талибы сейчас контролируют территорию Афганистана и являются властью в этой стране, поэтому Россия будет строить с ними отношения, исходя из сегодняшних реалий.

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» стало управлять Афганистаном с августа 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Талибов не признают страны – участницы ООН, но многие из государств поддерживают контакты с движением, как и Россия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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