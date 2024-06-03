Казахстан исключил «Талибан» из террористического списка

МИД и Минюст России 27 мая доложили Путину, что движение можно исключить из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день объяснил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична России и ее союзникам, прежде всего в Центральной Азии. 28 мая Путин заявил, что талибы сейчас контролируют территорию Афганистана и являются властью в этой стране, поэтому Россия будет строить с ними отношения, исходя из сегодняшних реалий.