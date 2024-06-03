Казахстан исключил «Талибан» из террористического списка
Казахстан вывел движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) из террористического списка. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ.
Токаев уточнил, что это было сделано исходя из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором.
МИД и Минюст России 27 мая доложили Путину, что движение можно исключить из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день объяснил, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична России и ее союзникам, прежде всего в Центральной Азии. 28 мая Путин заявил, что талибы сейчас контролируют территорию Афганистана и являются властью в этой стране, поэтому Россия будет строить с ними отношения, исходя из сегодняшних реалий.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» стало управлять Афганистаном с августа 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Талибов не признают страны – участницы ООН, но многие из государств поддерживают контакты с движением, как и Россия.