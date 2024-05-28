Путин объяснил, почему Россия будет выстраивать отношения с «Талибаном»

«В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. <…> [Отношения с действующей властью] выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют территорию страны, они являются властью. Надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения», – сказал Путин.