Путин объяснил, почему Россия будет выстраивать отношения с «Талибаном»
Движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) сейчас контролирует территорию Афганистана и является властью в этой стране, поэтому Россия будет строить с его представителями отношения, исходя из сегодняшних реалий. Об этом во время пресс-подхода в аэропорту Ташкента заявил президент РФ Владимир Путин.
«В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. <…> [Отношения с действующей властью] выстраивать как-то надо. Это же люди, которые контролируют территорию страны, они являются властью. Надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения», – сказал Путин.
Он добавил, что Россия взаимодействует со многими партнерами в Центральной Азии и учитывает мнение каждого из них по указанной теме.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» стало управлять Афганистаном с августа 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признают страны – участницы ООН, но многие из государств поддерживают контакты с движением, как и Россия. По состоянию на 27 мая «Талибан» официально считается террористической организацией в РФ, Канаде, Киргизии, Таджикистане и Турции.
МИД и Минюст России 27 мая доложили Путину, что движение можно исключить из списка запрещенных организаций. Министр иностранных дел Сергей Лавров в тот же день пояснил ТАСС, что «Талибан» является реальной властью в Афганистане, а эта страна небезразлична России и ее союзникам, прежде всего в Центральной Азии.