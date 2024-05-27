Лавров назвал «Талибан» реальной властью в Афганистане

«Мы никогда не убирали оттуда наше посольство, как и посольство Китайской Народной Республики <…> Но самое главное, они являются реальной властью. Афганистан нам не безразличен. И не безразличен для наших союзников, прежде всего, в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности», – добавил Лавров.