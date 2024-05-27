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Лавров назвал «Талибан» реальной властью в Афганистане

Ведомости

Движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) является реальной властью в Афганистане, эта страна не безразлична России и ее союзникам, прежде всего, в Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Министр отметил, что Казахстан, как и Россия, также намерен исключить «Талибан» из списка террористических организаций. Он обратил внимание, что Совет безопасности талибов как террористическую организацию не объявляли – в списке террористов «есть 12-15 конкретных персонажей».

«Мы никогда не убирали оттуда наше посольство, как и посольство Китайской Народной Республики <…> Но самое главное, они являются реальной властью. Афганистан нам не безразличен. И не безразличен для наших союзников, прежде всего, в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности», – добавил Лавров.

27 мая директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что МИД и Минюст России доложили президенту России Владимиру Путину о возможности «Талибан» исключить из списка запрещенных организаций. Он заявил, что МИД занимает позитивную позицию по этому вопросу, а исключение «Талибана» обязательно – без этого о признании готовить преждевременно. Кабулов также заявил, что Россия пригласила представителей движения «Талибан» на Петербургский международный экономический форум.

Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признается ни одним из государств, входящих в ООН, при этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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