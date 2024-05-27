Лавров назвал «Талибан» реальной властью в Афганистане
Движение «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) является реальной властью в Афганистане, эта страна не безразлична России и ее союзникам, прежде всего, в Центральной Азии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Министр отметил, что Казахстан, как и Россия, также намерен исключить «Талибан» из списка террористических организаций. Он обратил внимание, что Совет безопасности талибов как террористическую организацию не объявляли – в списке террористов «есть 12-15 конкретных персонажей».
«Мы никогда не убирали оттуда наше посольство, как и посольство Китайской Народной Республики <…> Но самое главное, они являются реальной властью. Афганистан нам не безразличен. И не безразличен для наших союзников, прежде всего, в Центральной Азии. Так что этот процесс отражает осознание реальности», – добавил Лавров.
27 мая директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что МИД и Минюст России доложили президенту России Владимиру Путину о возможности «Талибан» исключить из списка запрещенных организаций. Он заявил, что МИД занимает позитивную позицию по этому вопросу, а исключение «Талибана» обязательно – без этого о признании готовить преждевременно. Кабулов также заявил, что Россия пригласила представителей движения «Талибан» на Петербургский международный экономический форум.
Радикальное исламистское военизированное движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в августе 2021 г., свергнув правительство президента Ашрафа Гани. Власть талибов не признается ни одним из государств, входящих в ООН, при этом многие страны поддерживают контакты с движением, в том числе и Россия.