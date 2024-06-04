Politico: Шарль Мишель попытается помешать фон дер Ляйен вновь стать главой ЕК
Президент Европейского совета Шарль Мишель «замышляет отомстить» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, помешав ей переизбраться на второй срок, чтобы самому получить высшую должность. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС, официальных лиц и представителей национальных правительств.
В Брюсселе обсуждают попытки Мишеля «свергнуть своего заклятого врага» фон дер Ляйен, пишет газета. Восемь собеседников издания заявили об опасениях, что глава Евросовета хочет получить место председателя ЕК, помешав ей переизбраться на второй срок.
Фон дер Ляйен во время пандемии коронавируса и боевых действий на Украине улучшила свою репутацию, отмечает издание, называя ее «главным кризисным менеджером». Мишель же, напротив, стал «предметом критики и насмешек», а его отказ баллотироваться в качестве кандидата в Европейский парламент «усилило раздражение» по всему блоку. Трудно понять, у какого кандидата есть шанс занять место фон дер Ляйен, отмечает Politico.
26 января Мишель подтвердил, что не планирует участвовать в выборах в Европарламент и останется на своем посту до окончания срока полномочий в ноябре. Этот внезапный отказ подорвал доверие к нему и оставил «полностью униженным», писало британское издание Express ссылкой на источник в Брюсселе.
Новый глава ЕК будет назначен после выборов руководителей главных институтов ЕС 6-9 июня. В апреле Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС писало, что фон дер Ляйен могут не переизбрать. По словам собеседников издания, глава ЕК ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук, поэтому некоторые ошибки теперь используются против нее. В частности, сложные отношения сложились у фон дер Ляйен с Парижем. В конце мая Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддержать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на пост председателя ЕК.