Politico: Шарль Мишель попытается помешать фон дер Ляйен вновь стать главой ЕК

Новый глава ЕК будет назначен после выборов руководителей главных институтов ЕС 6-9 июня. В апреле Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС писало, что фон дер Ляйен могут не переизбрать. По словам собеседников издания, глава ЕК ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук, поэтому некоторые ошибки теперь используются против нее. В частности, сложные отношения сложились у фон дер Ляйен с Парижем. В конце мая Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддержать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на пост председателя ЕК.