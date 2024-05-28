Венгрия выступила против переизбрания главы ЕК фон дер Ляйен
Венгрия не поддержит переизбрание действующей главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, выступая на форуме в румынском Тыргу-Муреше.
«Я не знаю, чью поддержку она (фон дер Ляйен. – “Ведомости”) ищет, но напрасно ждать эту поддержку от нас», – сказал он (цитата по Agerpres).
Сийярто оценил работу ЕК за последние пять лет на 1 из 1000 баллов. По его словам, в течение этого периода Европа «постоянно страдала, переходила от одного кризиса к другому». Венгерский министр обратил внимание, что европейский кризис только усилился, ЕК не удалось его разрешить. Пять лет назад ЕС был «более конкурентоспособным, чем сейчас», добавил он.
По мнению Сийярто, председатель ЕК и остальная часть комиссии должны взять ответственность за ухудшение жизни европейцев на себя. Он подчеркнул, что фон дер Ляйен «не заслуживает нового шанса».
Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной на этой должности.
Новый глава ЕК будет назначен после выборов руководителей главных институтов ЕС 6-9 июня. Один человек может занимать этот пост не более двух пятилетних сроков. 7 марта Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала за выдвижение действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.
В апреле Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС писало, что фон дер Ляйен могут не переизбрать. По словам собеседников издания, глава ЕК ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук, поэтому некоторые ошибки теперь используются против нее. В частности, сложные отношения сложились у фон дер Ляйен с Парижем. В конце мая Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддержать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на пост председателя ЕК.