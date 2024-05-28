Венгрия выступила против переизбрания главы ЕК фон дер Ляйен

Сийярто оценил работу ЕК за последние пять лет на 1 из 1000 баллов. По его словам, в течение этого периода Европа «постоянно страдала, переходила от одного кризиса к другому». Венгерский министр обратил внимание, что европейский кризис только усилился, ЕК не удалось его разрешить. Пять лет назад ЕС был «более конкурентоспособным, чем сейчас», добавил он.