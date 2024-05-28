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Венгрия выступила против переизбрания главы ЕК фон дер Ляйен

Ведомости

Венгрия не поддержит переизбрание действующей главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, выступая на форуме в румынском Тыргу-Муреше.

«Я не знаю, чью поддержку она (фон дер Ляйен. – “Ведомости”) ищет, но напрасно ждать эту поддержку от нас», – сказал он (цитата по Agerpres).

Сийярто оценил работу ЕК за последние пять лет на 1 из 1000 баллов. По его словам, в течение этого периода Европа «постоянно страдала, переходила от одного кризиса к другому». Венгерский министр обратил внимание, что европейский кризис только усилился, ЕК не удалось его разрешить. Пять лет назад ЕС был «более конкурентоспособным, чем сейчас», добавил он.

По мнению Сийярто, председатель ЕК и остальная часть комиссии должны взять ответственность за ухудшение жизни европейцев на себя. Он подчеркнул, что фон дер Ляйен «не заслуживает нового шанса».

Урсула фон дер Ляйен занимает пост председателя ЕК с декабря 2019 г. Она стала первой женщиной на этой должности.

Новый глава ЕК будет назначен после выборов руководителей главных институтов ЕС 6-9 июня. Один человек может занимать этот пост не более двух пятилетних сроков. 7 марта Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала за выдвижение действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок.

В апреле Politico со ссылкой на источники в структурах ЕС писало, что фон дер Ляйен могут не переизбрать. По словам собеседников издания, глава ЕК ошибочно полагала, что ей все сойдет с рук, поэтому некоторые ошибки теперь используются против нее. В частности, сложные отношения сложились у фон дер Ляйен с Парижем. В конце мая Politico сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается поддержать кандидатуру бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на пост председателя ЕК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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