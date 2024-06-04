Bloomberg изучил проект документа о целях швейцарской конференции по Украине

Саммит по вопросу установления мира на Украине состоится 15-16 июня в швейцарском городе Люцерне. На него приглашены более 160 делегаций на уровне первых лиц. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского пишет, что более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом. МИД Китая дал понять, что, вероятно, страна не будет отправлять на саммит своих представителей. Степень участия других ключевых стран, таких как Индия, Бразилия, Южная Африка и Саудовская Аравия, пока остается неясной, отмечает агентство.