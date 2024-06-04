Bloomberg изучил проект документа о целях швейцарской конференции по Украине
На конференции по Украине в Швейцарии планируется обсудить заключение соглашений о ядерной и продовольственной безопасности, а также о возвращении в страну якобы незаконно вывезенных гражданских лиц, включая детей. Ожидается, что это позволит укрепить доверие между союзниками, чтобы затем привлечь Россию к переговорам по ограниченному числу вопросов. Об этом пишет агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектом документа.
В нем изложены три основных принципа. Во-первых, ядерные энергетические объекты должны быть безопасными, а любая угроза применения ядерного оружия недопустимой. Ядерные установки, включая электростанцию в Запорожье, должны работать под контролем Украины и в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии, говорится в проекте документа.
Во-вторых, продовольственная безопасность не должна быть «превращена в оружие» и гарантироваться свободным судоходством в Черном и Азовском морях. Третий принцип гласит о том, что все пленные должны быть возвращены Украине, включая якобы незаконно перемещенных детей и гражданских лиц.
Проект документа предполагает проведение второго саммита. В нем также говорится о необходимости привлечения к переговорам всех сторон конфликта.
Саммит по вопросу установления мира на Украине состоится 15-16 июня в швейцарском городе Люцерне. На него приглашены более 160 делегаций на уровне первых лиц. Bloomberg со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского пишет, что более 100 стран и 75 глав государств уже подтвердили свое участие. США на форуме представят вице-президент Камала Харрис и советник президента Джейк Салливан, сообщал Белый дом. МИД Китая дал понять, что, вероятно, страна не будет отправлять на саммит своих представителей. Степень участия других ключевых стран, таких как Индия, Бразилия, Южная Африка и Саудовская Аравия, пока остается неясной, отмечает агентство.