Москалькова обсудила с представителем Ватикана обмен священников РФ и Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с апостольским нунцием в России архиепископом Джованни Д’Аниелло вопросы российско-украинского обмена двух православных священников на католических. Об этом Москалькова написала в своем Telegram-канале.
«Центральное место в обсуждении тем гуманитарного плана заняли вопросы российско-украинского обмена находящихся в изоляции двух православных священников и двух священников Украинской греко-католической церкви», – говорится в сообщении.
«Он [Джованни Д’Аниелло] может только еще раз выразить надежду, что эти два священника смогут вернуться к своим семьям, вернуться к своим священническим обязанностям», – сказал переводчик нунция.
23 мая Москалькова сообщила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. По словам Москальковой, Россия также предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников, но Украина, «абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен». Посетив католических священников Москалькова убедилась, что условия их содержания соответствуют международным нормам. По словам омбудсмена, с их стороны была высказана только одна просьба, «как можно быстрее увидеть своих родных и близких».
Лубинец в своем Telegram-канале говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.