Москалькова обсудила с представителем Ватикана обмен священников РФ и Украины

23 мая Москалькова сообщила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. По словам Москальковой, Россия также предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников, но Украина, «абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен». Посетив католических священников Москалькова убедилась, что условия их содержания соответствуют международным нормам. По словам омбудсмена, с их стороны была высказана только одна просьба, «как можно быстрее увидеть своих родных и близких».