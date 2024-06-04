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Москалькова обсудила с представителем Ватикана обмен священников РФ и Украины

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обсудила с апостольским нунцием в России архиепископом Джованни Д’Аниелло вопросы российско-украинского обмена двух православных священников на католических. Об этом Москалькова написала в своем Telegram-канале.

«Центральное место в обсуждении тем гуманитарного плана заняли вопросы российско-украинского обмена находящихся в изоляции двух православных священников и двух священников Украинской греко-католической церкви», – говорится в сообщении.

«Он [Джованни Д’Аниелло] может только еще раз выразить надежду, что эти два священника смогут вернуться к своим семьям, вернуться к своим священническим обязанностям», – сказал переводчик нунция.

23 мая Москалькова сообщила, что направила украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу перечень из 500 военнопленных, которых Россия готова вернуть Украине. Российский омбудсмен попросила его ускорить процесс обмена и заявила, что украинская сторона уже несколько месяцев не забирает своих пленных. По словам Москальковой, Россия также предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников, но Украина, «абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен». Посетив католических священников Москалькова убедилась, что условия их содержания соответствуют международным нормам. По словам омбудсмена, с их стороны была высказана только одна просьба, «как можно быстрее увидеть своих родных и близких».

Лубинец в своем Telegram-канале говорил, что украинская сторона упорно работает над вопросом возвращения военнопленных.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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