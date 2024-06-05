Россия, Китай и Иран призвали Запад возобновить ядерную сделку

Страны напомнили, что неоднократно прилагали усилия для возобновления СВПД, в частности, участвовали в девяти раундах переговоров в Вене. Кроме того, Москва, Пекин и Тегеран подтвердили готовность вернуться к соглашению на основе текста от августа 2022 г. В то же время другие участники СВПД – Франция, Германия, Великобритания и США – игнорируют призывы возобновить сделку по «собственным политическим соображениям».