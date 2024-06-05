Россия, Китай и Иран призвали Запад возобновить ядерную сделку
В рамках повестки шестого заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Россия, КНР и Иран выпустили совместное заявление с призывом восстановить ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий; СВПД) с Тегераном. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление.
«Наша поддержка СВПД не изменилась с 2018 г., когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, ввели односторонние и незаконные санкции и применили политику максимального давления против Ирана», – отмечается в документе.
Страны напомнили, что неоднократно прилагали усилия для возобновления СВПД, в частности, участвовали в девяти раундах переговоров в Вене. Кроме того, Москва, Пекин и Тегеран подтвердили готовность вернуться к соглашению на основе текста от августа 2022 г. В то же время другие участники СВПД – Франция, Германия, Великобритания и США – игнорируют призывы возобновить сделку по «собственным политическим соображениям».
Согласно заключенному в 2015 г. СВПД, Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. Но в 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. В результате санкции США против Ирана были возобновлены.
Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без какого-либо результата.