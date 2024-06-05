Сикорский сообщил о возвращении в МИД Польши окончивших МГИМО сотрудников
В МИД Польши вернулись несколько незаконно уволенных при правительстве партии «Право и справедливость» (ПиС) сотрудников, которые окончили Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Об этом в соцсети X сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По его словам, работники министерства выиграли судебные процессы, их восстановили на работе. Остальным МИД Польши должен выплатить компенсацию.
14 февраля 2023 г. тогда глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что в ведомстве больше не работают дипломаты – выпускники МГИМО. По его словам, министерству удалось закрыть важный процесс, который является «частью широко понимаемой декоммунизации».
В апреле 2016 г. в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим».
В сентябре 2023 г. заместитель руководителя управления воспитательной работы СК РФ Василий Лопатин сообщал, что по делам об осквернении и уничтожении памятников советским воинам СК РФ привлек заочно в качестве обвиняемых 173 иностранцев, включая граждан Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.