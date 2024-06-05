Сикорский сообщил о возвращении в МИД Польши окончивших МГИМО сотрудников

В апреле 2016 г. в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим».