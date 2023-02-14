В МИД Польши заявили об увольнении всех выпускников МГИМО
В министерстве иностранных дел Польши больше не работают дипломаты - выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом заявил глава ведомства Збигнев Рау в интервью польской газете Gazeta Polska Codziennie.
Отвечая на вопрос, работают ли в польском МИДе дипломаты, окончившие МГИМО, Рау заявил, что уже нет. По его словам, они не работают в министерстве уже два месяца.
«Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации», – заявил Рау в интервью изданию.
Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что отношения России и Польши стремятся к нулю. Он отметил, что Москва при этом по собственной инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, потому что «рано или поздно разговаривать придется».