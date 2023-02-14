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В МИД Польши заявили об увольнении всех выпускников МГИМО

Ведомости

В министерстве иностранных дел Польши больше не работают дипломаты - выпускники Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Об этом заявил глава ведомства Збигнев Рау в интервью польской газете Gazeta Polska Codziennie.

Отвечая на вопрос, работают ли в польском МИДе дипломаты, окончившие МГИМО, Рау заявил, что уже нет. По его словам, они не работают в министерстве уже два месяца.

«Нам удалось закрыть очень важный процесс, который является частью широко понимаемой декоммунизации», – заявил Рау в интервью изданию.

Ранее посол РФ в Польше Сергей Андреев заявил, что отношения России и Польши стремятся к нулю. Он отметил, что Москва при этом по собственной инициативе разрывать отношения ни с кем не собирается, потому что «рано или поздно разговаривать придется».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных