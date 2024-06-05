Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах
Совет Федерации одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Голосование состоялось на пленарном заседании Совфеда.
Соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 г. и вступило в силу 17 апреля 2012 г. Документом предусматривалось создание Национального культурного центра Украины в Москве и Российского центра науки и культуры в Киеве.
Российский центр науки и культуры был открыт в 2007 г. После 2014 г. он функционировал в сложных условиях, неоднократно подвергался нападениям. После введения украинской стороной санкций против «Россотрудничества» в 2021 г. Российский центр науки и культуры, который одновременно являлся его представительством, полностью свернул работу. По условиям соглашения центры осуществляли свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипотношений с Россией осуществление такого руководства стало невозможным.
Национальный культурный центр Украины в феврале 2022 г. также прекратил деятельность, поскольку все сотрудники украинских представительств покинули Россию.
В связи с фактическим закрытием центров и отсутствием перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе Совет Федерации денонсировал соглашение.
«Российская сторона до последнего сохраняла этот международно-правовой инструмент для того, чтобы иметь хоть какую-то основу для культурно-гуманитарного взаимодействия и общения с украинским народом. Но политика киевского режима носит абсолютно враждебный характер, и в этих условиях соглашение стало неработающим и потеряло свою актуальность», – заявил на заседании заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной об информационно-культурных центрах 18 марта. В пояснительной записке отмечалось, что вопрос о судьбе здания НКЦУ, принадлежащего Украине, «будет возможно рассмотреть дополнительно» в соответствии с российским законодательством.