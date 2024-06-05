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Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Голосование состоялось на пленарном заседании Совфеда.

Соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 г. и вступило в силу 17 апреля 2012 г. Документом предусматривалось создание Национального культурного центра Украины в Москве и Российского центра науки и культуры в Киеве.

Российский центр науки и культуры был открыт в 2007 г. После 2014 г. он функционировал в сложных условиях, неоднократно подвергался нападениям. После введения украинской стороной санкций против «Россотрудничества» в 2021 г. Российский центр науки и культуры, который одновременно являлся его представительством, полностью свернул работу. По условиям соглашения центры осуществляли свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипотношений с Россией осуществление такого руководства стало невозможным.

Национальный культурный центр Украины в феврале 2022 г. также прекратил деятельность, поскольку все сотрудники украинских представительств покинули Россию.

В связи с фактическим закрытием центров и отсутствием перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе Совет Федерации денонсировал соглашение.

«Российская сторона до последнего сохраняла этот международно-правовой инструмент для того, чтобы иметь хоть какую-то основу для культурно-гуманитарного взаимодействия и общения с украинским народом. Но политика киевского режима носит абсолютно враждебный характер, и в этих условиях соглашение стало неработающим и потеряло свою актуальность», – заявил на заседании заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о денонсации соглашения с Украиной об информационно-культурных центрах 18 марта. В пояснительной записке отмечалось, что вопрос о судьбе здания НКЦУ, принадлежащего Украине, «будет возможно рассмотреть дополнительно» в соответствии с российским законодательством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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