Совфед денонсировал соглашение с Киевом об информационно-культурных центрах

Российский центр науки и культуры был открыт в 2007 г. После 2014 г. он функционировал в сложных условиях, неоднократно подвергался нападениям. После введения украинской стороной санкций против «Россотрудничества» в 2021 г. Российский центр науки и культуры, который одновременно являлся его представительством, полностью свернул работу. По условиям соглашения центры осуществляли свою деятельность под руководством соответствующих глав дипломатических представительств. После разрыва Украиной дипотношений с Россией осуществление такого руководства стало невозможным.