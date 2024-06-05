Делегация страны – гостя ПМЭФа Омана прибыла в Петербург
Делегацию возглавляет министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф.
В состав делегации также вошли председатель торгово-промышленной палаты Омана Фейсал Абдалла Саид Аль Равас и генеральный секретарь национального музея страны Джамал ал-Мусави.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня в выставочном центре Петербурга «Экспофорум». Участие в форуме в 2024 г. примут президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, а также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который заявлял, что таким образом намерен поддержать Россию «в условиях тяжелых и несправедливых санкций».
Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен участвовать в сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей».