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Делегация страны – гостя ПМЭФа Омана прибыла в Петербург

Ведомости

Делегация Султаната Омана – страны, имеющей почетный статус гостя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), – прибыла в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Омана в Москве.

Делегацию возглавляет министр промышленности, торговли и привлечения инвестиций Кайс Аль-Юсеф.

В состав делегации также вошли председатель торгово-промышленной палаты Омана Фейсал Абдалла Саид Аль Равас и генеральный секретарь национального музея страны Джамал ал-Мусави.

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня в выставочном центре Петербурга «Экспофорум». Участие в форуме в 2024 г. примут президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, а также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который заявлял, что таким образом намерен поддержать Россию «в условиях тяжелых и несправедливых санкций».

Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто намерен участвовать в сессии «Будущее рынка нефти и газа: перспективы глобального спроса и планы производителей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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