Делегация страны – гостя ПМЭФа Омана прибыла в Петербург

ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня в выставочном центре Петербурга «Экспофорум». Участие в форуме в 2024 г. примут президенты Боливии и Зимбабве Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, а также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который заявлял, что таким образом намерен поддержать Россию «в условиях тяжелых и несправедливых санкций».