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«Коммерсантъ»: Азарову предложили стать помощником замгендиректора «Ростеха»

Ведомости

Бывшему губернатору Самарской области Дмитрию Азарову предложили должность помощника первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, который возглавлял Самарскую область в 2007-2012 гг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседники издания полагают, что, несмотря на «крайне противоречивые отношения» между двумя бывшими губернаторами Самарской области, Азаров займет этот пост. Один из источников в отношении отставного губернатора отмечает, что у Азарова не было других предложений о работе.

О том, что Азаров покинул пост губернатора Самарской области, стало известно 3 июня. Вскоре после его заявления об отставке по собственному желанию появилась информация о том, что президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область первому замгубернатора Тульской области – председателю правительства Вячеславу Федорищеву. Политтехнолог Владимир Перевозчиков отмечал, что за последние два года фигурантами уголовных дел стали несколько чиновников команды Азарова, в том числе врио министра строительства, экс-глава правительства Виктор Кудряшов. Как правило, речь идет о растратах. Всего в регионе как минимум 12 дел против чиновников.

Азаров стал губернатором Самарской области после назначения врио в сентябре 2017 г., когда действующий губернатор Николай Меркушкин тоже ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре 2023 г. он победил на выборах с 83,83%.

В структурах власти города и региона Азаров работал с 2008 г. С 2010 по 2014 г. был главой Самары, после чего до 2017 г. представлял регион в Совете Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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