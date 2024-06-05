«Коммерсантъ»: Азарову предложили стать помощником замгендиректора «Ростеха»

О том, что Азаров покинул пост губернатора Самарской области, стало известно 3 июня. Вскоре после его заявления об отставке по собственному желанию появилась информация о том, что президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область первому замгубернатора Тульской области – председателю правительства Вячеславу Федорищеву. Политтехнолог Владимир Перевозчиков отмечал, что за последние два года фигурантами уголовных дел стали несколько чиновников команды Азарова, в том числе врио министра строительства, экс-глава правительства Виктор Кудряшов. Как правило, речь идет о растратах. Всего в регионе как минимум 12 дел против чиновников.