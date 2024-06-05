«Коммерсантъ»: Азарову предложили стать помощником замгендиректора «Ростеха»
Бывшему губернатору Самарской области Дмитрию Азарову предложили должность помощника первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, который возглавлял Самарскую область в 2007-2012 гг. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Собеседники издания полагают, что, несмотря на «крайне противоречивые отношения» между двумя бывшими губернаторами Самарской области, Азаров займет этот пост. Один из источников в отношении отставного губернатора отмечает, что у Азарова не было других предложений о работе.
О том, что Азаров покинул пост губернатора Самарской области, стало известно 3 июня. Вскоре после его заявления об отставке по собственному желанию появилась информация о том, что президент Владимир Путин предложил возглавить Самарскую область первому замгубернатора Тульской области – председателю правительства Вячеславу Федорищеву. Политтехнолог Владимир Перевозчиков отмечал, что за последние два года фигурантами уголовных дел стали несколько чиновников команды Азарова, в том числе врио министра строительства, экс-глава правительства Виктор Кудряшов. Как правило, речь идет о растратах. Всего в регионе как минимум 12 дел против чиновников.
Азаров стал губернатором Самарской области после назначения врио в сентябре 2017 г., когда действующий губернатор Николай Меркушкин тоже ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре 2023 г. он победил на выборах с 83,83%.
В структурах власти города и региона Азаров работал с 2008 г. С 2010 по 2014 г. был главой Самары, после чего до 2017 г. представлял регион в Совете Федерации.