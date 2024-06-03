Азаров покинул должность главы Самарской области на фоне коррупционных скандалов

Азаров для региона варягом не был: с 2010 по 2014 г. он был главой Самары, после чего до 2017 г. представлял регион в Совете Федерации. В структурах власти города и региона он работал с 2008 г. До своей работы в мэрии Азаров работал в ОАО «Средневолжская газовая компания», входящем в холдинг «Волгапромгаз». После отставки его с поста мэра СМИ писали о том, что карьера Азарова неразрывно связана с деятельностью холдинга.