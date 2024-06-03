Азаров покинул должность главы Самарской области на фоне коррупционных скандалов

Азаров покинул должность главы Самарской области на фоне коррупционных скандаловВрио руководителя региона назначен председатель правительства – первый заместитель главы Тульской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 31 мая продолжил весеннюю серию отставок глав регионов (первой была глава ХМАО Наталья Комарова). Вскоре после его заявления об отставке на сайте Кремля появилось сообщение о встрече президента Владимира Путина с первым замгубернатора Тульской области – председателем правительства Вячеславом Федорищевым: он предложил ему возглавить Самарскую область.
Азаров объявил о своей отставке добровольно: пресс-служба опубликовала его видеообращение. В нем он резюмировал, что «основные цели, которые мы определили вместе с вами шесть лет назад, достигнуты». Днем ранее, 30 мая, также самостоятельно (и раньше, чем был опубликован указ президента) об отставке заявила и глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.
Уходящий губернатор упомянул о достижениях, которых добился регион в период его пребывания на посту главы области. Он назвал, в частности, открытие Волжского моста с трассой «Обход Тольятти», на котором вскоре откроется движение. Кроме того, он сообщил о росте числа рабочих мест, преодолении последствий пандемии и санкций, строительстве «сотен соцобъектов» и развитии транспортной и инженерной инфраструктуры.
Про успехи в автомобилестроении экс-губернатор ничего не сказал. В 2023 г. «Ростех» вышел из состава акционеров крупнейшего предприятия региона – «АвтоВАЗа», передав 32,3% в контролирующем СП подведомственному Минпромторгу НАМИ. Еще до этого, после начала военной операции на Украине, доля в 67,7% в СП, которая принадлежала Renault, была передана НАМИ с опционом обратного выкупа в шесть лет.
Азаров возглавил регион после назначения врио в сентябре 2017 г., когда действующий губернатор Николай Меркушкин тоже ушел в отставку по собственному желанию. В сентябре 2023 г. он победил с 83,83%. Эксперт-регионалист Виталий Иванов отмечает, что Азаров минимум четвертый глава региона за последнее время, который уходит сразу после выборов (те, кто ушел на повышение, к примеру в правительство, не учитываются). К ним он относит главу Коми Вячеслава Гайзера, губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева (оба были арестованы) и Тамбовской области – Александра Никитина.
Азаров для региона варягом не был: с 2010 по 2014 г. он был главой Самары, после чего до 2017 г. представлял регион в Совете Федерации. В структурах власти города и региона он работал с 2008 г. До своей работы в мэрии Азаров работал в ОАО «Средневолжская газовая компания», входящем в холдинг «Волгапромгаз». После отставки его с поста мэра СМИ писали о том, что карьера Азарова неразрывно связана с деятельностью холдинга.
За последние два года фигурантами уголовных дел стали врио министра строительства, экс-глава правительства Виктор Кудряшов и еще несколько чиновников команды Азарова, отмечает политтехнолог Владимир Перевозчиков. Как правило, речь идет о растратах, говорит он. Всего в регионе как минимум 12 дел против чиновников.
«Азарову не удалось за восемь месяцев после последних выборов сформировать полноценное правительство, – заявил «Ведомостям» депутат Госдумы от ЛДПР, застройщик Владимир Кошелев. – Уважающие себя специалисты просто не захотели с ним работать». По его словам, «планы по вводу жилья ежегодно срываются, исторический центр Самары разрушается, из области бегут люди», проблемы возникли и у «знаменитого Автограда». Наконец, коррупция вылилась «в резонансные уголовные дела и бегство чиновников в другие регионы».
Кадровые назначения и политику в регионе активно критиковали представляющие регион в Госдуме депутаты Александр Хинштейн («Единая Россия») и Михаил Матвеев (КПРФ). После отставки Матвеев отметил, что «в работе Дмитрия Азарова было больше положительного, чем отрицательного». Кошелев более радикально называет Азарова «худшим губернатором» региона.
«Человек он непростой, конечно: было и тщеславие определенное, нежелание выстраивать отношения со многими людьми, невыполненные обещания. Было много ошибок», – сообщил Матвеев в своем Telegram-канале. Он напомнил, что Азаров «принял регион с большими долгами после Меркушкина, первое время их сокращал», но потом был ряд сложных для региона финансовых решений – в частности, строительство здания арбитражного суда, которое обошлось в 10 млрд руб., строительство Климовского моста. Хинштейн положительно оценил ротацию в регионе.
Наталья Комарова переходит в Совет Федерации
Бывший губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (ХМАО) Наталья Комарова перейдет на работу в Совет Федерации, сообщил врио главы региона Руслан Кухарук. «Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу», – сказал Кухарук на заседании в Ханты-Мансийске. Он уточнил, что сам попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации. Комарова оставила должность за день до Азарова, 30 мая.
Кошелев пояснил «Ведомостям», что конфликт с властями связан с бывшим министром строительства Евгением Чудаевым – сыном основателя девелоперской компании «Древо». «Они разгромили весь стройкомплекс, который был в области. Срывы были по всем нацпроектам: расселение из ветхого аварийного жилья, многодетные и т. д. Уволен министр был после вмешательства Москвы», – рассказал Кошелев. Преемник Чудаева Николай Плаксин в апреле 2023 г. стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.
Относительно предложений о новой работе Азарова пока ничего не известно. «Ведомости» направили ему запрос.
Федорищеву 34 года, он родился в Волгодонске Ростовской области. В 2010 г. окончил факультет экономических и социальных наук Академии народного хозяйства при правительстве РФ, кандидат экономических наук.
С 2012 г. он был помощником ректора РАНХиГС (сейчас Президентская академия), в августе 2013 г. стал референтом департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Минэкономразвития России, затем советником министра экономического развития, а с апреля 2015 г. – директором департамента стратегического развития Минэка.
В марте 2016 г. занял пост заместителя губернатора Тульской области, затем первого заместителя губернатора Тульской области – председателя правительства Тульской области, работал с губернатором Алексеем Дюминым. 14 мая тот был назначен помощником президента РФ, а 29 мая – секретарем Госсовета. Другой первый замгубернатора Дюмина, Дмитрий Миляев, сменил его самого на посту главы региона.
Федорищев на встрече с Путиным подтвердил, что действительно знаком с Самарской областью по работе и в комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». По его мнению, это сильный индустриальный регион. «Сосредоточиться в первое время планирую на том, чтобы узнать регион изнутри – от людей понять, какие есть задачи, какие есть наиболее интересные точки роста», – заверил Федорищев.
Врио губернатора – выпускник третьего потока курса подготовки кадров РАНХиГС, более известного как «школа губернаторов». Сейчас 54 из 89 глав регионов – выходцы из «школы».
Федорищев понятен и «Ростеху» как крупнейшему экономическому актору в Самаре, и силовикам, считает Иванов. Несмотря на относительно молодой для российского истеблишмента возраст, Федорищев заметная и узнаваемая на федеральном уровне фигура – в том числе среди старшего поколения политиков, говорит глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Это одновременно признание значимости Самарской области (туда отправляется не среднестатистический выпускник «школы губернаторов») и в то же время сигнал, что инициаторы кампании против Азарова не могут быть однозначными бенефициарами ситуации: Федорищев не участвовал в кампании против Азарова и не был вовлечен в этот конфликт», – подчеркнул эксперт.
Выборы нового губернатора пройдут в Самарской области в единый день голосования 8 сентября.