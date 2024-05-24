Врио главы Вологодской области передумал идти на выборы самовыдвиженцем

Врио главы Вологодской области передумал идти на выборы самовыдвиженцемГеоргий Филимонов вступил в «Единую Россию» и будет баллотироваться от нее
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов вступил в «Единую Россию» и будет баллотироваться от партии власти на выборах 8 сентября, хотя в феврале сообщал «Ведомостям», что пойдет как самовыдвиженец. Членский билет ему вручил в Вологде секретарь генсовета ЕР, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Последний сообщил в своем Telegram-канале, что по согласованию с председателем партии Дмитрием Медведевым президиум генсовета назначил Филимонова исполняющим обязанности секретаря регионального отделения «Единой России».
Турчак и Филимонов встретились в Вологде с партийным активом и обсудили основные задачи. По словам секретаря генсовета ЕР, основным приоритетом остается спецоперация – поддержка военнослужащих и их семей, фронта и жителей новых регионов. «Президент оказал доверие Георгию Филимонову. Объединив наши возможности – партии и исполнительной власти – мы сможем сделать больше для Вологодской области и ее жителей и решить поставленные главой государства задачи», – написал Турчак.
Сам Филимонов поблагодарил руководство ЕР за предложение вступить в ряды партии. «Я его с радостью и честью принимаю как колоссальный кредит доверия и заявляю о своей готовности стать руководителем регионального отделения партии “Единая Россия” по Вологодской области, а также выдвигаться на выборы губернатора Вологодской области от партии «Единая Россия», – приводит его слова представитель пресс-службы главы региона. Вместе с тем, по словам Филимонова, «вне зависимости от партийно-политических убеждений все мы представляем одну партию – партию президента».
2 февраля Филимонов сообщал «Ведомостям», что не планирует вступать в партии и будет баллотироваться в губернаторы как самовыдвиженец. «Я – беспартийный, вступать ни в одну из партий не собираюсь. Я состою в партии президента (партии патриотов) в широком смысле – вне зависимости от политического окраса», – заявлял врио губернатора. 31 января заксобрание Вологодской области приняло поправку в региональное законодательство, позволяющую участвовать в выборах губернатора самовыдвиженцам (ранее правом выдвижения обладали только партии).
Филимонов решил следовать общей установке на выдвижение губернаторов от ЕР, говорит политолог Ростислав Туровский. «Ему удалось усилить позиции в регионе и, главное, получить согласие центра на взятие под контроль региональной партийной организации. Поначалу во всем этом не было уверенности, сейчас она появилась. Поэтому Филимонов займет стандартную для губернаторов позицию партийного лидера и кандидата», – сказал он «Ведомостям».
Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко назвал решение о выдвижении Филимонова от ЕР «системным». Он заметил, что врио губернатора «достаточно системно занимается перезагрузкой местных элит»: поменял мэра Вологды (21 марта глава города Сергей Воропанов объявил об отставке), поменял команду в правительстве области. «Я думаю, впереди ротации в региональном заксобрании. Ну и, конечно же, эти вещи гораздо удобнее и комфортнее делать при поддержке партии власти», – сказал Минченко. По его мнению, ЕР это тоже выгодно, так как «это не просто губернатор, но губернатор, который уже набрал популярность, который за несколько месяцев, пока он руководит регионом, в общем-то набрал и узнаваемость, и рейтинг».
Помимо Филимонова, назначенного на свой пост 31 октября 2023 г., в выборах 8 сентября будут участвовать еще пять врио губернаторов: Калининградской, Кемеровской, Курской, Тульской областей и Хабаровского края (все назначены 15 мая). 22 мая «Ведомости» сообщали, что законодательная возможность баллотироваться самовыдвиженцем среди новых врио есть только у главы Тульской области. Ею дважды пользовался экс-губернатор Алексей Дюмин, назначенный 14 мая помощником президента.