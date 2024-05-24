Врио главы Вологодской области передумал идти на выборы самовыдвиженцем

Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко назвал решение о выдвижении Филимонова от ЕР «системным». Он заметил, что врио губернатора «достаточно системно занимается перезагрузкой местных элит»: поменял мэра Вологды (21 марта глава города Сергей Воропанов объявил об отставке), поменял команду в правительстве области. «Я думаю, впереди ротации в региональном заксобрании. Ну и, конечно же, эти вещи гораздо удобнее и комфортнее делать при поддержке партии власти», – сказал Минченко. По его мнению, ЕР это тоже выгодно, так как «это не просто губернатор, но губернатор, который уже набрал популярность, который за несколько месяцев, пока он руководит регионом, в общем-то набрал и узнаваемость, и рейтинг».