Лишь один из пяти новых врио может баллотироваться как самовыдвиженец

Лишь один из пяти новых врио может баллотироваться как самовыдвиженецВрио готовятся к выборам и, скорее всего, пойдут на них при поддержке «Единой России»
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк первым из назначенных в мае врио объявил о планах участия в сентябрьских выборах. После официального представления его в должности полпредом президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым Середюк сказал журналистам, что планирует баллотироваться на должность главы региона. «При той поддержке, которая обещана со стороны Сергея Евгеньевича (Цивилева, был назначен министром энергетики России. – «Ведомости»), я думаю, что при всех этих обстоятельствах на выборы будет идти достойно», – заявил Середюк (цитата по «РИА Новости»).
На прошлой неделе региональным элитам были представлены врио губернаторов Калининградской (Алексей Беспрозванных), Курской (Алексей Смирнов) и Тульской (Дмитрий Миляев) областей. Представление врио главы Хабаровского края Дмитрия Демешина ожидается на этой неделе, точная дата пока не определена.
Только в одном из этих пяти регионов законодательство позволяет участвовать в выборах самовыдвиженцам – это Тульская область. Именно так дважды (в 2016 и 2021 гг.) избирался предыдущий глава региона Алексей Дюмин (14 мая был назначен помощником президента России).
В Хабаровском крае выборы губернатора в 2024 г. не планировались (предыдущий глава региона – представитель ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен министром спорта России). Руководитель краевого исполкома «Единой России» (ЕР) Евгений Солоненко сказал «Ведомостям», что пока не определено, будут ли единороссы выдвигать Демешина на выборы или тот пойдет в качестве самовыдвиженца.
Курский врио Смирнов, как и его предшественник – губернатор Роман Старовойт, который возглавлял курское отделение ЕР, наверняка будет выдвинут от партии. Область не является «протестной», считает курский политолог Владимир Слатинов.
Теоретически в регионах, где 8 сентября пройдут выборы губернаторов, можно успеть внести поправки о праве баллотироваться для самовыдвиженцев, говорит политтехнолог Олег Захаров. Начинать, по его словам, нужно уже сейчас, «чтобы успеть уложиться по срокам до старта официальной кампании, иначе эта поправка не будет действовать».
Еще в одном регионе, где в сентябре предстоят выборы нового губернатора, – Вологодской области – также возможно самовыдвижение. Соответствующую поправку в региональное законодательство 31 января приняло заксобрание. Там с 31 октября 2023 г. обязанности главы региона исполняет Георгий Филимонов. «Я состою в партии президента (партии патриотов) в широком смысле – вне зависимости от политического окраса», – говорил он «Ведомостям».
Самовыдвиженцы стали активно участвовать в губернаторских выборах после кампании 2018 г., когда четыре кандидата от ЕР не смогли победить в первом туре (Владимирская обл., Хакасия, Хабаровский и Приморский край). Для этого в регионах приходилось менять избирательное законодательство. Но не всегда принятие поправок о самовыдвижении означало, что врио губернатора ими воспользуется. В 2023 г. на губернаторских выборах впервые за шесть лет не было самовыдвиженцев.
Выдвижение губернаторов и назначение их секретарями региональных отделений ЕР стало трендом, отмечает заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. Для губернаторов такой шаг – это упорядочение политического ландшафта в регионе, символическая консолидация всех провластных сил, однозначный сигнал элитам и избирателям, что сейчас не время для экспериментов, время поддержать президента и его партию. Для врио – ускоренная интеграция в местный политический ландшафт и хорошая база для электоральной поддержки.
Выдвижения врио глав регионов важны и для ЕР, так как подчеркивают ее связь с губернаторами и опору на их ресурс, говорит политолог Ростислав Туровский. «Сейчас действует установка на всемерное укрепление позиций партии. И с этой точки зрения было бы вредным ставить под сомнение ее имидж, выдвигая губернаторов в качестве самовыдвиженцев», – считает он.