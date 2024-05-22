Лишь один из пяти новых врио может баллотироваться как самовыдвиженец

Самовыдвиженцы стали активно участвовать в губернаторских выборах после кампании 2018 г., когда четыре кандидата от ЕР не смогли победить в первом туре (Владимирская обл., Хакасия, Хабаровский и Приморский край). Для этого в регионах приходилось менять избирательное законодательство. Но не всегда принятие поправок о самовыдвижении означало, что врио губернатора ими воспользуется. В 2023 г. на губернаторских выборах впервые за шесть лет не было самовыдвиженцев.