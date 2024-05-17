Госдума теряет позиции источника кадров для исполнительной власти

Все проведенные назначения в правительство России и администрацию президента (АП) стоит оценивать как «системную кадровую политику», не выискивая связи с группами влияния. Об этом заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Новое правительство: кадровая политика президента в действии». После этого он добавил, что «Госдума теряет свои позиции как источник кадров для исполнительной власти». «Из депутатов напрямую не назначен на министерские посты никто. Есть [экс-глава комитета нижней палаты по культуре Елена] Ямпольская, которая назначена советником президента, а больше депутаты как-то себя не проявили», – сказал Чеснаков.