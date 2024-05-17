Госдума теряет позиции источника кадров для исполнительной власти

Госдума теряет позиции источника кадров для исполнительной властиРегионам будет проще взаимодействовать с перешедшими в правительство экс-губернаторами
Все проведенные назначения в правительство России и администрацию президента (АП) стоит оценивать как «системную кадровую политику», не выискивая связи с группами влияния. Об этом заявил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на круглом столе близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Новое правительство: кадровая политика президента в действии». После этого он добавил, что «Госдума теряет свои позиции как источник кадров для исполнительной власти». «Из депутатов напрямую не назначен на министерские посты никто. Есть [экс-глава комитета нижней палаты по культуре Елена] Ямпольская, которая назначена советником президента, а больше депутаты как-то себя не проявили», – сказал Чеснаков.
Последним депутатом, который стал министром, был Владимир Мединский (2012–2020 гг.), сейчас он работает помощником президента, хотя депутаты порой перебираются на иные должности. Скорее заметен другой путь: некоторые экс-министры после отставки перебираются в кабинеты в Охотном Ряду (Максим Топилин, Дмитрий Кобылкин стали председателями комитетов по труду и по природным ресурсам).
Нынешний депутатский корпус имеет свою специфику, замечает политолог Константин Калачев. По его мнению, «раньше Госдума была ступенькой в карьере, сейчас чаще всего это пик карьеры политика». «У исполнительной власти своя скамейка запасных, хотя есть парламентарии, которые могли бы стать весьма эффективными мэрами и губернаторами, но отраслевое управление отличается от территориального», – сказал он «Ведомостям».
Кто из губернаторов получил должности в правительстве России и АП
● Антон Алиханов (Калининградская обл.) – министр промышленности и торговли
● Сергей Цивилев (Кемеровская обл.) – министр энергетики
● Роман Старовойт (Курская обл.) – министр транспорта
● Михаил Дегтярев (Хабаровский край) – министр спорта
● Алексей Дюмин (Тульская обл.) – помощник президента
Президент ФоРГО Константин Костин считает, что речь должна скорее идти о взвешенном и оптимальном репозиционировании управленцев в соответствии с задачами, «а не об исполнении неких плановых разнарядок». «Некорректно считать, что Дума, или Совет Федерации, или губернаторский корпус должны в равных пропорциях поставлять кандидатов на должности в правительстве», – сказал он «Ведомостям». По словам Костина, выходцев из законодательной власти в исполнительных структурах достаточно и кадровые лифты работают не только после инаугурации президента.
За счет массового рекрутинга губернаторов в состав правительства России в работе исполнительной власти появится «довольно много приземленности, прикладного характера решений», уверена руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына. На круглом столе она поделилась деталями разговора с одним из экс-губернаторов, который рассказал ей, что теперь ему «очень легко будет объяснить министру, что такое и как поставить детскую площадку в каком-то труднодоступном районе».
«Для этого не требуется каких-то дополнительных умозрительных объяснений, когда человек с земли [в должности федерального министра] сам прекрасно понимает, как это делать, умеет доставать федеральные деньги, привлекать финансирование нацпроектов», – сказала Кислицына. Важным фактором для принятия кадровых решений по главам регионов становится их работа в Госсовете, добавил Чеснаков. Он заметил, что экс-губернаторы Антон Алиханов, Сергей Цивилев и Алексей Дюмин возглавляли комиссии Госсовета соответственно по малому и среднему предпринимательству, энергетике и промышленности.
В 2012 г. зазор между выборами депутатов Госдумы и формированием правительства был меньше – всего полгода, а теперь в пересменку депутаты при деле и не в активном поиске работы, сказал «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Статус депутата вряд ли вырос, скорее даже наоборот. Да в целом и раньше не так уж часто они становились министрами», – пояснил он.