В ХМАО впервые за 14 лет сменился губернатор«Старожила» Комарову заменил «технократ» Кухарук
Многолетний губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила о своей отставке в связи «с переходом на новую работу» в видеообращении. Новое место работы она не назвала. Президент Владимир Путин на ее место назначил врио губернатора, 45-летнего мэра Тюмени Руслана Кухарука.
Карьеру Комарова начала в Новом Уренгое. С 1980 по 1994 г. работала в местном горисполкоме на разных должностях, в 1992–1994 гг. была первым заместителем главы администрации города, а с 1994 по 2000 г. – мэром Нового Уренгоя. В сентябре 2000 г. стала первым замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Юрия Неелова.
Несколько раз она избиралась в Госдуму. Входила во фракции «Отечество – Единая Россия» (2002–2003 гг.) и «Единая Россия» (2003–2007, 2007–2010 гг.). А в 2010 г. по рекомендации тогдашнего президента Дмитрия Медведева стала главой ХМАО (депутаты регионального заксобрания поддержали решение единогласно).
В регион она пришла после популярного в ХМАО губернатора Александра Филипенко, говорит политолог Александр Кынев. Но за годы, проведенные на посту, она стала там своей, отмечает эксперт. Политолог Виталий Иванов отмечает, что Комарова запомнилась тем, что «стала губернатором в довольно сложном регионе и удерживалась, несмотря на недостаток достижений, постоянную кадровую чехарду и дефицит покровительства».
Дважды Комарову переназначили на новый срок. Она занимала свой пост 14 лет. Собеседник «Ведомостей» говорит, что уход готовился довольно давно, кроме Кухарука были и иные кандидаты, но не связанные с прежним руководством региона.
Политолог Михаил Виноградов говорит, что она производила впечатление достаточно сильного губернатора. Но он отмечает, что не в ее пользу сыграл довольно долгий срок работы на должности губернатора и наличие у «собянинской» группы «понятного кандидата». Сам срок пребывания в должности уже может быть основанием для замены на посту, считает Кынев. Среди факторов, повлиявших на уход Комаровой, Иванов также называет возраст, длительное пребывание у власти и появление «сильного кандидата» на замену.
Кто руководит регионами больше 10 лет
В 2010 г. свои должности заняли глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и мэр Москвы Сергей Собянин. Меньше по сроку занимают должности главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (2011 г.), Ленинградской области Александр Дрозденко (2012 г.), Свердловской области Евгений Куйвашев (2012 г.) и Подмосковья Андрей Воробьев (2013 г.). С 2007 г. руководит Чечней Рамзан Кадыров.
Кухарук родился в городе Урае. В 2002 г. практически сразу после окончания вуза устроился работать в администрацию Тюменского района ведущим специалистом юротдела. Через полгода перешел в департамент имущественных отношений области. В 2011 г. администрацию Тюмени возглавил Александр Моор (сейчас он губернатор Тюменской области). Там Кухарук занял должность главы департамента земельных отношений и градостроительства администрации города. В 2016 г. он занял пост заместителя главы администрации Тюмени.
Был избран депутатами Тюменской городской думы на должность главы Тюмени в октябре 2018 г., когда Моор ушел на повышение. В декабре 2020 г. Кухарук был избран президентом Союза российских городов. Через два года возглавил Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления. Имея такой вес, в 2023 г. он попросил президента списать долги с муниципалитетов. С таким предложением он выступил на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Является выпускником пятого потока «школы губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. Ранее «Ведомости» писали, что он был среди претендентов на должность главы Кузбасса.
«Он работал в органах исполнительной власти, хотя сам на прямых выборах не избирался и его публичность была в Тюмени, а не в Ханты-Мансийске», – отмечает Кынев. При этом Кухарук должен достаточно органично влиться в управление регионом. Элиты Ямало-Ненецкого округа, Югры и Тюменской области тесно связаны и хорошо друг друга знают, так как есть много совместных проектов. «Уверен, что многих он знает лично», – считает эксперт.
Губернатор ХМАО наделяется полномочиями в особом порядке, который заведен с 2014 г. с учетом особого статуса «тюменской матрешки», напомнил юрист Олег Захаров. Сначала каждая из пяти фракций югорского парламента («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, Партия пенсионеров) и «Новые люди» (за счет своей фракции в Госдуме) направляют свои тройки кандидатов губернатору Тюменской области Моору. Тот суммирует их предложения и до конца июля направляет список из не менее чем пяти кандидатов президенту России, описывает процедуру Захаров.
В августе итоговая президентская тройка поступит обратно на рассмотрение в заксобрание ХМАО. И оно 8 сентября выбирает из трех кандидатов одного – простым большинством голосов. «Такая трехступенчатая система отбора кандидатов – уникальная для российской системы управления регионами, как и сама схема «тюменской матрешки», где сосредоточены масштабные экономические ресурсы и интересы крупных политических игроков требуется уравновесить подобными процедурными механизмами внутриэлитных сдержек и противовесов», – напоминает он.
«Мы видим, что почти по всем губернаторам, у которых кончается срок полномочий, ситуация почти закрыта», – говорит Виноградов. Если в Москве решат менять других губернаторов, то на замену остались считанные дни – уже стартует предвыборная кампания, на сентябрьские выборы «фактически осталось два-три дня, а если замена губернаторов будет позже, выборы нового врио уйдут на следующий год», отметил Кынев. Политолог Иванов не исключил перестановки в губернаторском корпусе, но считает, что губернаторам-долгожителям пока отставка не угрожает.