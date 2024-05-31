В ХМАО впервые за 14 лет сменился губернатор

Политолог Михаил Виноградов говорит, что она производила впечатление достаточно сильного губернатора. Но он отмечает, что не в ее пользу сыграл довольно долгий срок работы на должности губернатора и наличие у «собянинской» группы «понятного кандидата». Сам срок пребывания в должности уже может быть основанием для замены на посту, считает Кынев. Среди факторов, повлиявших на уход Комаровой, Иванов также называет возраст, длительное пребывание у власти и появление «сильного кандидата» на замену.