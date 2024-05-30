Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе со своего постаГлава Югры переходит на новую работу
Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе со своего поста. В своем видеообращении она заявила, что переходит на новую работу.
«Завершаю свою работу в должность главы Югры. Перехожу на другую работу. С первого дня в Югре знала: я дома», – сказала Комарова в своем обращении, которое размещено в ее Telegram-канале.
По словам Комаровой, за время ее работы в качестве главы регион вошел в число лидеров по ряду показателей. Она также поблагодарила за доверие и поддержку президента РФ Владимира Путина.
Комарова родилась в 1955 г. в Псковской области. Окончила школу в Болгарии, где ее отец находился в командировке, работая на Кремиковском металлургическом комбинате. В 1978 г. стала выпускницей Коммунарского горно-металлургического института в Алчевске по специальности «экономика и организация строительства». В 1980 г. переехала в Новый Уренгой. С 1980 по 1994 г. работала в местном горисполкоме на разных должностях, в 1992–1994 гг. была первым заместителем главы администрации города, а с 1994 по 2000 г. – мэром Нового Уренгоя. В сентябре 2000 г. стала первым замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Юрия Неелова.
Комарова несколько раз баллотировалась в Государственную думу. Входила во фракции «Отечество – Единая Россия» (2002–2003 гг.) и «Единая Россия» (2003–2007, 2007–2010 гг).
8 февраля 2010 г. президент РФ Дмитрий Медведев рекомендовал Комарову в качестве главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Депутаты Окружной думы единогласно проголосовали за избрание Комаровой на пост губернатора региона. В сентябре 2015 г. была вновь избрана на пост главы ХМАО. За кандидатуру Комаровой проголосовали 28 из 35 депутатов. 13 сентября 2020 г. вновь избрана губернатором региона на пятилетний срок.
24 февраля 2023 г. госдепартамент США включил Комарову в свои санкционные списки. 22 сентября того же года санкции в отношении нее ввела Канада. В текущем году Комарова была внесена в санкционные списки Евросоюза и Австралии.
По мнению политолога Михаила Виноградова, уход Комаровой был прогнозируем. При этом говорить о ее возможном повышении сложно.
«Комарова была главой одного из статусных, но при этом очень сложных и конфликтных регионов. Думаю, речь будет идти о некоем символическом трудоустройстве. Эти варианты в публичном поле уже называются. Среди них звучат Совет Федерации и РАНХиГС, но они не выглядят как повышение», – считает политолог и добавляет, что многие федеральные вакансии сейчас уже заняты. Поэтому в случае с Комаровой это будет почетный уход, а не серьезный кадровый переход, считает он.
Говоря о возможном претенденте на пост нового главы ХМАО, многие эксперты сейчас рассматривают мэра Тюмени Руслана Кухарука, говорит Виноградов.
«Думаю, учитывая статус региона, о новом главе ХМАО станет известно довольно скоро», – отметил политолог.
Политолог Александр Немцев считает уход Комаровой нормальным явлением, учитывая, что она занимала свой пост уже более 14 лет.
«Это обычная ротационная практика, и здесь не стоит искать какой-то ситуативной проблемы. Это рутинная история. Но ХМАО является важным стратегическим регионом, в этой связи на пост главы может претендовать кто-то из тяжеловесных политиков федерального уровня», – говорит Немцев.
Рассуждая о будущем Комаровой, политолог согласен с тем, что говорить о серьезном повышении не приходится. «С другой стороны, Комарова работает на своем посту долгое время, и уход на более спокойную работу логичен. Скорее всего, это будет средняя бюрократическая позиция, что позволит ей спокойно работать. Времена ее публичности закончились», – добавил эксперт.
Как отмечает политолог Виталий Иванов, Комарова оставалась одним из самых возрастных губернаторов. На фоне тенденции последних лет на омоложение губернаторского корпуса ее отставка является вполне логичной. При этом она возглавляла регион три срока, а таких глав субъектов РФ не так много – это [Сергей] Собянин, [Рамзан] Кадыров, [Рустам] Минниханов. Комарова в число статусных глав не входила, хотя и была у руля очень важного региона.
«Скорее, ее отставка затянулась. Было бы логично, если бы она ушла после своего второго срока», – отметил Иванов.
Политолог также не ожидает повышения Комаровой. Может быть, она уйдет в Совет Федерации, но нужно смотреть, есть ли и там вакантное место для Комаровой, отмечает политолог.