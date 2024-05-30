Губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об уходе со своего поста

«Комарова была главой одного из статусных, но при этом очень сложных и конфликтных регионов. Думаю, речь будет идти о некоем символическом трудоустройстве. Эти варианты в публичном поле уже называются. Среди них звучат Совет Федерации и РАНХиГС, но они не выглядят как повышение», – считает политолог и добавляет, что многие федеральные вакансии сейчас уже заняты. Поэтому в случае с Комаровой это будет почетный уход, а не серьезный кадровый переход, считает он.